Većina učitelja u Hrvatskoj koristi umjetnu inteligenciju, ali traži dodatnu edukaciju

Prema rezultatima, 94 posto učitelja i nastavnika koristi AI alate barem povremeno, dok ih gotovo 69 posto navodi da ih koristi ponekad ili često. Više od 80 posto ispitanih učitelja smatra da razumije kako umjetna inteligencija donosi odluke, a njih 55 posto osjeća se samopouzdano u primjeni AI-ja u nastavi. Ipak, više od trećine učitelja zauzima neutralan stav , što, ističu autori istraživanja, upućuje na potrebu za dodatnom podrškom i stručnim usavršavanjem.

Istraživanje je provedeno u studenom 2025. godine na uzorku od 2514 učenika te 399 učitelja i nastavnika , što ga čini jednim od najopsežnijih istraživanja o razumijevanju i korištenju umjetne inteligencije u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Visoka je i razina svijesti o rizicima: 95 posto učitelja prepoznaje da aI može davati netočne ili pristrane informacije, a gotovo svi naglašavaju važnost njihove provjere. Čak 86 posto učitelja želi dodatno učiti o sigurnoj i odgovornoj uporabi umjetne inteligencije u obrazovanju.

Kod učenika je korištenje umjetne inteligencije nešto rjeđe, ali snažno raste s dobi. Gotovo 60 posto učenika koristi aI alate barem povremeno, dok se trećina osjeća samopouzdano u njihovoj primjeni. Istodobno, više od 40 posto učenika zauzima neutralan stav o vlastitom razumijevanju umjetne inteligencije, što ukazuje na nesigurnost i manjak iskustva.

Većina učenika, njih više od 80 posto, svjesna je da umjetna inteligencija može biti pristrana ili netočna, a 70 posto smatra važnim provjeravati informacije dobivene putem takvih alata. Više od polovice učenika želi dodatno učiti kako UI koristiti sigurno i odgovorno.

Autori istraživanja zaključuju da su i učitelji i učenici otvoreni za primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju, ali da bez sustavne edukacije, jasnih smjernica i podrške postoji rizik površne ili neadekvatne primjene. Ističu i da visoka svijest o etičkim pitanjima i provjeri informacija predstavlja dobru osnovu za razvoj odgovorne uporabe umjetne inteligencije u školama