Bizaran događaj iz 19. stoljeća dobio je novo znanstveno objašnjenje

Neobično arheološko otkriće na obali Baltičkog mora u Poljskoj započelo je dramatično jer je 1899. godine drveni lijes pao s litice u blizini sela Bagicz. Napravljen od izdubljenog debla hrasta, bio je iznimno dobro očuvan i sadržavao je ostatke mlade žene iz antičke kulture Wielbark.

Neobičan grob iz rimskog željeznog doba

Žena je pokopana s nekoliko vrijednih predmeta: brončanom fibulom, ogrlicom od staklenih i jantarnih perli, brošem te brončanim narukvicama, piše Yahoo News. Tijelo je bilo položeno na kravlju kožu, a uz noge je bio mali drveni stolčić. Zbog takvog bogatog grobnog inventara arheolozi su u početku pretpostavili da je riječ o pripadnici društvene elite ili čak svojevrsnoj princezi. Posmrtni ostaci i lijes kasnije su premješteni u muzej te su gotovo zaboravljeni sve do osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su ponovno privukli pažnju istraživača.

Novije analize pokazale su da pokop zapravo nije bio toliko poseban kao što se prvotno mislilo. Grob je izgledao izolirano samo zato što je obalna erozija otkrila lijes, a ostali grobovi iz tog razdoblja s vremenom su nestali.

Zagonetka starosti

Ipak, jedno pitanje ostalo je neriješeno. Grobni predmeti datirani su u prvu polovicu 2. stoljeća, a analiza zuba pokazala je da je žena živjela više od sto godina ranije.

Arheologinja Marta Chmiel‑Chrzanowska odlučila je riješiti tu zagonetku analizom samog lijesa. Zbog jedinstvenosti nalaza (riječ je o jedinom sačuvanom drvenom sarkofagu iz rimskog željeznog doba u regiji) istraživači su morali koristiti minimalno invazivne metode.

Primijenjena je dendrokronologija, metoda koja datira drvo analizom godova rasta. Zahvaljujući modernim tehnikama bilo je moguće uzeti vrlo mali uzorak bez značajnog oštećenja lijesa, a rezultati su pokazali da je drvo posječeno između 112. i 128. godine, što potvrđuje da je nastao u rimskom razdoblju.

Zašto su rezultati različiti?

Razlika između starosti zuba i lijesa još uvijek nema potpuno sigurno objašnjenje. Jedna od teorija temelji se na prehrani žene. Analiza izotopa u zubima pokazuje da je jela velike količine životinjskih proteina, moguće i ribe. Morski organizmi sadrže niže razine izotopa ugljika-14, što može uzrokovati tzv. rezervoarski efekt i učiniti da radiokarbonsko datiranje pokaže stariji rezultat od stvarne starosti.

Druga mogućnost je da je žena konzumirala hranu iz drugih regija, što je također moglo utjecati na datiranje.

Izvanredna očuvanost lijesa rezultat je posebnih uvjeta u tlu. Područje je u prošlosti bilo potopljeno, što je stvorilo anoksično okruženje bez kisika koje je spriječilo raspadanje organskih materijala. Takvi su nalazi iz kulture Wielbark iznimno rijetki jer se većina grobova raspala i ostavila tek tragove u zemlji.

Analize stroncija i drugih stabilnih izotopa također sugeriraju da žena možda nije bila rodom iz područja Baltika, što otvara pitanja o migracijama i kulturnim vezama tijekom rimskog željeznog doba.