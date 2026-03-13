Nvidia ulaže dvije milijarde dolara u neocloud tvrtku Nebius

Trenutno najvrjednija svjetska tvrtka ulaže velika sredstva u ekosustav umjetne inteligencije i širi infrastrukturu podatkovnih centara, uključujući značajna ulaganja u tvrtke koje su često njezini kupci.

Nvidia će uložiti dvije milijarde američkih dolara u tvrtku za umjetnu inteligenciju u računalnom oblaku Nebius. Podnesak američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) pokazao je kako je Nvidia pristala kupiti dionice koje predstavljaju udio od oko 8,3 posto u Nebiusu po cijeni od 94,94 dolara po dionici.

Nebius, Nvidijin kupac, rasporedit će više od pet gigavata kapaciteta podatkovnih centara do kraja 2030. godine. To predstavlja snagu ekvivalentnu potrebama više od četiri milijuna američkih kućanstava. Prošle godine, Nvidia je pristala rasporediti najmanje 10 gigavata svojih sustava za OpenAI i kasnije je najavila ulaganje od 30 milijardi dolara u taj startup.

Nebius, zajedno s Coreweaveom, jedna je od neocloud tvrtki koje dobivaju na značaju kroz visokoprofilne ugovore o opskrbi infrastrukturom američkim hiperskalerima, uključujući ugovor od 17 milijardi dolara s Microsoftom i tri milijarde dolara s Meta Platforms.

Za razliku od većih cloud tvrtki koje opslužuju širok raspon industrija, neocloudi se uglavnom fokusiraju na tehnološke kupce i nude kapacitet prilagođen AI tehnologiji. 'Nebius gradi AI oblak dizajniran za agentsku eru', rekao je izvršni direktor Nvidije Jensen Huang, dodajući kako će partnerstvo skalirati cloud tvrtku kako bi zadovoljila rastuću globalnu potražnju.

Nebius je zabilježio nagli skok kapitalnih ulaganja, koja su u prosincu porasla na 2,1 mlrd. sa 416 milijuna dolara u prethodnoj godini, jer udvostručuje ulaganja u proširenje kapaciteta, piše Reuters.