83-godišnji Harrison Ford iznenadio priznanjem iz spavaće sobe

Legendarni Harrison Ford gostovao je kod Jimmyja Kimmela i publiku ostavio u suzama potpuno neočekivanim priznanjem o tome što najviše voli slušati dok je u spavaćoj sobi sa suprugom Calistom Flockhart

Harrison Ford duhovito je priznao da voli slušati glazbu iz vlastitih slavnih filmova kada je sa suprugom, glumicom Calistom Flockhart, u spavaćoj sobi. 'Naravno da jesam', odgovorio je slavni glumac kada su ga, tijekom gostovanja u popularnoj emisiji 'Jimmy Kimmel Live', upitali prakticira li uistinu tu naviku sa suprugom.

Zvijezda hit serije 'Shrinking', 83-godišnji Ford, pritom ipak nije precizirao uz koju točno od svojih legendarnih filmskih franšiza preferira dok provodi intimne trenutke sa suprugom. U nastavku intervjua voditelju je otkrio da zapravo nema 'najdraži' projekt. 'Nemam omiljeni film jer jednostavno obožavam sam proces stvaranja. Tu pronalazim zadovoljstvo, dok ih snimamo', podijelio je iskreno. 'Kada ga konačno vidite, sve je već upropašteno', našalio se Harrison pred publikom u studiju pa uz smijeh poentirao: 'Dok sam ga ja radio, bio je puno bolji od toga.'

Harrison Ford kod Jimmyja Kimmela Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Snažna ljubavna priča Ova poprilično pikantna šala dolazi nedugo nakon što je Ford javno iskazao ljubav svojoj supruzi, 61-godišnjoj Calisti Flockhart. Naime, početkom ovog mjeseca na dodjeli nagrada SAG-AFTRA Actor Awards, legendarni je glumac primio prestižnu nagradu za životno djelo. Dok je držao emotivan govor na pozornici, sa suzama u očima zahvalio je svojoj supruzi koja ga je ponosno promatrala iz publike.​

Calista Flockhart, Harrison Ford Izvor: Profimedia / Autor: PATRICK T. FALLON / AFP / Profimedia





Calista Flockhart, Harrison Ford Izvor: Profimedia / Autor: PATRICK T. FALLON / AFP / Profimedia