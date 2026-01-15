Rušenje mita: Vrijeme provedeno pred ekranima nije povezano s depresijom kod tinejdžera

U Ujedinjenom Kraljevstvu trenutno se raspravlja o mogućoj zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina, po uzoru na Australiju. Međutim nalazi dovode u pitanje širu pretpostavku da su dugi sati provedeni na TikToku, Instagramu ili u videoigrama glavni pokretač rasta problema s mentalnim zdravljem među tinejdžerima.

Istraživači sa Sveučilišta u Manchesteru pratili su gotovo 25.000 učenika u dobi od 11 do 14 godina tijekom tri školske godine. Analizirali su njihove navike korištenja društvenih mreža, učestalost igranja videoigara i samoprocjene emocionalnog stanja kako bi utvrdili može li se intenzivna upotreba tehnologije povezati s kasnijim psihičkim poteškoćama.

Sudionici su navodili koliko vremena tijekom uobičajenog školskog dana provode na platformama poput TikToka, Instagrama i Snapchata ili u igranju igara, kao i kako se osjećaju, kakvo im je raspoloženje te imaju li poteškoća s mentalnim zdravljem, piše Guardian.