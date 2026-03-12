Kraj zlatnog doba investicija: Hoće li rat s Iranom ugasiti projekt u koji su ulupane milijarde?

Tehnološke kompanije posljednjih godina uložile su milijarde dolara u izgradnju podatkovnih centara i infrastrukture za umjetnu inteligenciju na Bliskom istoku, privučene jeftinom energijom, dostupnim zemljištem i snažnom podrškom lokalnih vlada. Rat između Irana te SAD-a i Izraela otvara pitanje hoće li se usporiti ili čak preusmjeriti milijarde dolara ulaganja u podatkovne centre i AI infrastrukturu na Bliskom istoku, upozoravaju stručnjaci

U napadima je pogođena i digitalna infrastruktura. Tijekom iranskih udara meta su bili AWS-ovi podatkovni centri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu, što je uzrokovalo prekide u bankarskim, platnim i drugim digitalnim uslugama. Stručnjaci smatraju da tehnološki divovi vjerojatno neće napustiti postojeće projekte, ali bi dugotrajan sukob mogao utjecati na buduća ulaganja u AI infrastrukturu u regiji. 'Moguće je da će se sljedeći veliki projekti podatkovnih centara graditi u drugim regijama', rekao je Patrick J. Murphy, direktor geopolitičke jedinice u tvrtki Hilco Global. Ako se geopolitički rizici u Perzijskom zaljevu nastave povećavati, kompanije bi mogle ubrzati projekte u sjevernoj Europi, Indiji ili jugoistočnoj Aziji, gdje su opskrba energijom, regulatorni okvir i sigurnosni uvjeti stabilniji, piše CNBC.

Bliski istok kao novo središte AI infrastrukture Bliski istok postao je posljednjih godina važan centar za izgradnju infrastrukture koja pokreće umjetnu inteligenciju. Vlade u regiji aktivno privlače strane investicije, a istodobno nastoje smanjiti tehnološku ovisnost o Kini da bi zadržale dobre odnose sa Sjedinjenim Državama. Velike tehnološke kompanije već su duboko uključene u projekte u toj regiji. Oracle, OpenAI, Microsoft Nvidia i Cisco tako sudjeluju u izgradnji velikog AI kampusa Stargate – projekta vrijednog 500 milijardi dolara – u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Projekt nastaje u suradnji s tvrtkom G42 iz UAE-a, a prostirat će se na oko 26 četvornih kilometara i imati kapacitet od pet gigavata. Istodobno saudijska kompanija Humain ulaže milijarde dolara u razvoj AI infrastrukture, a Microsoft je najavio ulaganje od 15 milijardi dolara u UAE do 2029. godine. Nedavni napadi Irana otvorili su i pitanje sigurnosti digitalne infrastrukture. Prema Aaloku Mehti iz think tanka Centar za strateške i međunarodne studije, napadi pokazuju da bi podatkovni centri mogli postati legitimne mete u modernim oružanim sukobima. 'To će značajno promijeniti način na koji kompanije razmišljaju o sigurnosti podatkovnih centara', upozorio je. Tvrtke koje grade AI infrastrukturu već razmatraju različite scenarije, uključujući premještanje novih projekata u sigurnije regije, dodatno jačanje zaštite postojećih objekata te uvođenje protudronskih sustava i raketne obrane oko njih.

