Jedan od najljepših proljetnih prizora u Zagrebu vraća se za nekoliko dana

Od 18. do 22. ožujka 2026. Zagreb ponovno postaje kulisa jednog od svojih najčarobnijih događanja. Festival svjetla Zagreb i ove godine donosi večeri ispunjene umjetnošću, tehnologijom i emocijom, pretvarajući gradske ulice, trgove i pročelja u atraktivnu otvorenu galeriju.

Uz više od 20 svjetlosnih instalacija, projekcija i animacija, ovogodišnje izdanje donosi i snažan fokus na održivost te važnu poruku o očuvanju prirode. Svaki grad ima događaje po kojima ga pamtimo, ali rijetki uspiju tako snažno promijeniti njegov ritam i atmosferu kao Festival svjetla Zagreb. U tih nekoliko dana metropola više nije samo kulisa svakodnevice, nego prostor iznenađenja, inspiracije i susreta - grad koji se promatra drukčijim očima i doživljava svim osjetilima.

Upravo zato Festival svjetla Zagreb iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja. Ne dolazi se samo zbog atraktivnih prizora i fotografija koje osvajaju društvene mreže, nego zbog osjećaja da poznati gradski prostor odjednom postaje novo iskustvo. Večernja šetnja centrom tada više nije rutina, nego mali urbani spektakl. Pet dana u kojima svjetlo preuzima grad Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 18. do 22. ožujka 2026., a Zagreb će u tom razdoblju biti domaćin više od 20 kreativnih svjetlosnih instalacija, projekcija i animacija. Festival gradski prostor pretvara u dinamičnu pozornicu na kojoj svjetlo ima glavnu riječ. Ono oblikuje atmosferu, mijenja perspektivu i stvara sasvim novi odnos između publike i grada. Fasade, trgovi, parkovi i prolazi dobivaju novu energiju, a svakodnevne lokacije postaju mjesta koja se doživljavaju gotovo filmski.

U tome leži i posebna privlačnost festivala: on je istodobno i umjetnički događaj i urbani doživljaj. Dovoljno je prepustiti se šetnji i dopustiti da grad sam vodi od jedne lokacije do druge, od jednog svjetlosnog iznenađenja do sljedećeg. Zagreb kao pozornica europske kreativnosti Dodatnu snagu festivalu daje njegova međunarodna dimenzija. U Zagreb stižu umjetnici iz Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske, svaki sa svojim autorskim potpisom i vizualnim jezikom. Takva raznolikost programu daje posebnu širinu, a publici priliku da na jednom mjestu doživi različite pristupe suvremenoj umjetnosti svjetla. 'Takve međunarodne suradnje dodatno obogaćuju program i potvrđuju da je Zagreb prepoznat kao važna destinacija na karti europskih festivala svjetla. One donose nove ideje, tehnologije i kreativne pristupe, omogućuju razmjenu iskustava, jačaju kulturnu povezanost i otvaraju vrata novim publikama, čineći Zagreb središtem umjetnosti, inovacija, kreativnosti i svjetla', rekla nam je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

Festival time potvrđuje i poziciju Zagreba kao grada koji njeguje otvorenost, suvremenost i dijalog s europskom kreativnom scenom. Ujedno, to je i prilika da se grad predstavi u novom ruhu - kao prostor kulture koji ne ostaje unutar zidova galerija i institucija, nego umjetnost iznosi na ulice i približava je svima. Spektakl s porukom koja nadilazi trenutak Iako na prvi pogled osvaja svojom estetikom, Festival svjetla Zagreb već godinama gradi identitet koji ide dalje od dojma. Održivost i briga za okoliš važan su dio njegove priče, a ovogodišnje izdanje taj segment dodatno naglašava. U suradnji s WWF Adria, festival i ove godine usmjerava pažnju na aktualne ekološke teme. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj klimatskih promjena na more i morski život, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirodnih ekosustava i odgovornijeg odnosa prema okolišu.

Upravo ta kombinacija vizualne atraktivnosti i društvene relevantnosti čini festival posebno vrijednim. On ne nudi samo trenutak divljenja, nego i prostor za promišljanje - o prirodi, budućnosti i našoj ulozi u očuvanju svijeta koji nas okružuje. Događaj koji se ne obilazi, nego doživljava Festival svjetla Zagreb nije događanje koje se “odradi”. To je iskustvo kojem se vraća, koje se dijeli i o kojem se priča još dugo nakon što se svjetla ugase. Njegova je snaga upravo u tome što jednako privlači ljubitelje umjetnosti, obitelji s djecom, mlade, posjetitelje grada i sve one koji traže drukčiji doživljaj Zagreba. To je i jedan od onih događaja koji gradu daju dodatnu vrijednost - ne samo kroz vizualni identitet, nego i kroz osjećaj zajedništva, otvorenosti i urbane živosti. U danima festivala Zagreb postaje mjesto u kojem se kultura spontano susreće sa svakodnevicom, a umjetnost izlazi pred publiku na najprirodniji mogući način.

Od 18. do 22. ožujka 2026. grad će još jednom pokazati koliko je sugestivan kada se spoje kreativnost, javni prostor i ideja koja nadahnjuje. Festival svjetla Zagreb zato je puno više od atraktivnog proljetnog događanja - on je poziv da se grad doživi drukčije, sporije, pažljivije i s više divljenja. Kako bi doživljaj festivala bio još jednostavniji i pregledniji, posjetiteljima je dostupna i besplatna mobilna aplikacija Festival of Lights Zagreb. Uz pomoć aplikacije lakše je istražiti lokacije, isplanirati rutu i pratiti festivalski sadržaj tijekom obilaska grada. Preuzeti se može putem App Storea i Google Playa, odnosno skeniranjem QR koda.

Za sve koji traže razlog za izlazak, večernju šetnju ili mali odmak od svakodnevice, ovaj festival nudi upravo ono što treba: prizore koji ostaju u pamćenju i poruke koje vrijedi ponijeti sa sobom.