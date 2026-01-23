YouTube obećava borbu protiv 'AI slopa', a istovremeno potiče deepfake alate

Pritom Mohan podsjeća da su formati poput ASMR videa ili snimki igranja videoigara nekoć smatrani rubnima, a danas su mainstream, čime sugerira da granice 'kvalitete' nisu strogo definirane . To upućuje na to da će se moderiranje i dalje provoditi od slučaja do slučaja, bez jasne granice koja bi unaprijed razdvajala prihvatljiv sadržaj od onoga koji će biti sankcioniran.

U godišnjem pismu, objavljenom na službenom blogu, izvršni direktor Neal Mohan poručio je da će ta platforma ove godine pojačati borbu protiv tzv. AI slopa – clickbait i spam sadržaja niske kvalitete, često proizvedenog pomoću AI alata. Prema njegovim riječima, YouTube već raspolaže snažnim sustavima za detekciju nepoželjnog sadržaja, a tijekom godine planira ih unaprijediti.

'Uspon umjetne inteligencije otvorio je pitanja o nekvalitetnom sadržaju, odnosno 'AI smeću'. Kao otvorena platforma, dopuštamo širok raspon izražavanja, ali istodobno želimo da YouTube ostane mjesto na kojem se ljudi osjećaju ugodno', poručio je Mohan.

Istodobno je YouTube najavio proširenje AI alata za kreatore. Među njima je i mogućnost izrade Shortsa pomoću AI generirane verzije vlastitog lika, što je, u suštini, kontrolirani deepfake.

Tvrtka zasad nije objasnila kako će se taj alat uklopiti u postojeći sustav za prepoznavanje neovlaštenih prikaza lika, uveden u listopadu prošle godine. Ta će dva sustava morati biti precizno usklađena kako ne bi dolazilo do toga da kreatori budu 'uhvaćeni' u kršenju pravila.

YouTube je pritom otkrio da je u prosincu više od milijun kanala svakodnevno koristilo njegove AI alate za izradu sadržaja, a u planu za ovu godinu su i dodatne mogućnosti, uključujući stvaranje jednostavnih igara pomoću tekstualnih upita te eksperimentiranje glazbom.

Ovakav paralelni razvoj – istodobno širenje AI alata i pozivanje na višu razinu kvalitete – sve je češći obrazac u tehnološkoj industriji. Microsoftov šef Satya Nadella više je puta upozorio da umjetna inteligencija neće izbjeći sudbinu balona ako ne počne donositi stvarnu i mjerljivu vrijednost korisnicima.