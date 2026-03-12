Brodovi nestaju s radara: Je li najvažnija svjetska ruta postala navigacijska zamka?

Stotine brodova u Perzijskom zaljevu odjednom su se pojavile na 'pogrešnim' lokacijama na navigacijskim kartama, neki čak i na kopnu. Razlog nije kvar sustava, već masovno ometanje GPS signala, što stvara ozbiljan rizik od sudara i pomorskih nesreća. Nema službene potvrde toga tko stoji iza ometanja GPS-a, no mnogi vojni analitičari sumnjaju na Teheran jer je ranije zaprijetio napadima na brodove koji pokušaju proći kroz Hormuški tjesnac, najvažniju svjetsku rutu za izvoz nafte. Iran je tijekom noći izveo nove napade na ciljeve u Iraku, Bahreinu i Omanu, što je izazvalo požare na više energetskih postrojenja i luka u regiji

Iznenadilo je to Michelle Wiese Bockmann, analitičarku za pomorsku sigurnost u tvrtki Windward, dok je pratila podatke o kretanju brodova u Hormuškom tjesnacu. Na karti su se pojavili deseci savršenih krugova sastavljenih od ikona koje predstavljaju brodove. 'Već sam izbrojala… 35 skupina', kaže Wiese Bockmann. Takvi uzorci na moru su nemogući. Brodovi se ne raspoređuju u neprirodno savršene krugove, niti se iznenada pojavljuju na kopnu. Stručnjaci zato upozoravaju da je riječ o ometanju GPS signala, što brodovima šalje pogrešne koordinate i prikriva njihovu stvarnu lokaciju, piše BBC.

Rat elektromagnetskim valovima Suvremeni ratovi ne vode se samo projektilima i bombama te su i elektromagnetski signali postali novo bojno polje. Ometanje GPS-a, poznato kao jamming, može poremetiti navigaciju, komunikaciju i sigurnosne sustave, a u ekstremnim slučajevima izazvati ozbiljne nesreće. Takvi incidenti posljednjih godina zabilježeni su i u Europi jer je ometanje utjecalo na zrakoplove, uključujući navodno i avion kojim je putovala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. U ratu u Ukrajini elektroničko ometanje postalo je gotovo svakodnevna pojava, a sada se sve češće bilježi na Bliskom istoku. Wiese Bockmann ističe da je i ranije primjećivala da ometanje utječe na AIS (Automatic Identification System), tehnologiju kojom brodovi razmjenjuju informacije o položaju da bi izbjegli sudare. Slični incidenti dogodili su se u toj regiji tijekom 12-dnevnog sukoba između Izraela i Irana prošle godine, a problemi s navigacijom zabilježeni su i u Baltičkom moru. 'Ali ovo je na potpuno novoj razini', upozorava. AIS je ključan za sigurnu plovidbu, osobito u prometnim pomorskim rutama poput Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. Veliki tankeri, dugi i do 300 metara, prevoze stotine tisuća tona nafte i trebaju mnogo vremena da promijene smjer ili se zaustave. Ako posade ne mogu pouzdano znati gdje se nalaze drugi brodovi u njihovoj blizini, rizik od sudara naglo raste, osobito noću ili u uvjetima slabe vidljivosti. 'Problem nije u tome znate li kamo vi idete', kaže Alan Woodward sa Sveučilišta Surrey. 'Problem je što ne znate kamo idu svi ostali.'

Tko stoji iza ometanja? Nema službene potvrde tko stoji iza ometanja GPS-a, no mnogi vojni analitičari sumnjaju na Iran jer je ranije zaprijetio napadima na brodove koji pokušaju proći kroz Hormuški tjesnac. Prema Thomasu Withingtonu iz londonskog think tanka Royal United Services Institute, Teheran vjerojatno koristi domaće sustave za ometanje ili opremu nabavljenu iz Rusije ili Kine. Istodobno je moguće da američke snage u regiji koriste svoje sustave za elektroničko ometanje da bi zaštitile vojne baze, osoblje i brodove od dronova i projektila koji koriste GPS navigaciju. Američko Ministarstvo obrane odbilo je komentirati pojedinosti, navodeći sigurnosne razloge. Kako se otkriva ometanje GPS-a Sean Gorman, suosnivač tehnološke tvrtke Zephr.xyz, analizira ometanje GPS-a u različitim dijelovima svijeta, uključujući Ukrajinu. U uobičajenim okolnostima takve se smetnje mogu otkriti analizom podataka iz zrakoplova, no budući da je zračni prostor iznad Irana trenutačno zatvoren, Gorman je morao koristiti druge metode. U posljednjih nekoliko dana analizirao je radarske podatke sa satelita, a oni mogu pokazati tragove elektromagnetskih smetnji. Ranije je s kolegama koristio i dronove s pametnim telefonima da bi proučavao ometanje GPS-a u Ukrajini. Telefoni su prikupljali navigacijske podatke, a analitičari su potom mogli triangulacijom odrediti lokaciju uređaja koji emitira smetnje. 'Bio sam zapanjen razinom ometanja i snagom tih sustava', kaže Gorman.