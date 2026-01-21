'Globalno tržište se jasno dijeli, a Europa kaska. Ako nije spremna uložiti ozbiljan novac...'

'U Sjedinjenim Državama kompanije se uglavnom okreću zatvorenim modelima, koji se prodaju i licenciraju. Kina, s druge strane, snažno gura otvorene modele i otvoreni kod', rekao je Schmidt. 'Ako Europa nije spremna uložiti ozbiljan novac u razvoj vlastitih modela, završit će tako da koristi kineske. To vjerojatno nije dobar ishod za Europu.'

Govoreći na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, Schmidt je istaknuo da se globalno tržište umjetne inteligencije sve jasnije dijeli između američkog i kineskog pristupa , pri čemu Europa zasad zaostaje.

Mnogi najpoznatiji modeli umjetne inteligencije, poput Googleova Geminija ili OpenAI-jeva ChatGPT-a, razvijeni su kao zatvoreni sustavi, što znači da tvrtke ne objavljuju izvorni kod niti omogućuju neovisni uvid u njihovo funkcioniranje. Takav pristup često donosi stabilnije i komercijalno isplativije proizvode, ali i veću cijenu, manju fleksibilnost te snažniju ovisnost korisnika o vlasniku tehnologije.

Kina je, nasuprot tome, preuzela vodstvo u razvoju tzv. open weight modela, koji nude veću razinu transparentnosti i prilagodljivosti, što ih čini privlačnima za širu primjenu u industriji, akademskoj zajednici i javnom sektoru.

Energija i podatkovni centri kao usko grlo

Osim razvoja samih modela, Europa se, prema Schmidtu, mora ozbiljno pozabaviti i infrastrukturnim pitanjima. Ključni izazovi su visoke cijene energije i nedostatak velikih podatkovnih centara potrebnih za treniranje naprednih AI sustava. Schmidt, koji je suosnivač tvrtke za podatkovne centre usmjerene na rastuće energetske potrebe umjetne inteligencije, upozorio je da AI već sada snažno opterećuje elektroenergetske sustave, i to ne samo u Europi, nego i u SAD-u.

Bez rješavanja tih problema, Europa će teško pratiti tempo globalne utrke u razvoju sve snažnijih AI modela i autonomnih AI agenata. Iako je Europska unija posljednjih godina počela mobilizirati resurse za izgradnju podatkovne infrastrukture i širu primjenu umjetne inteligencije, razmjeri tih ulaganja i dalje su znatno manji od onih u Silicijskoj dolini ili u Aziji.

Najistaknutiji europski AI startup trenutačno je francuski Mistral AI, čija je tržišna vrijednost u prošlogodišnjem krugu financiranja procijenjena na 11,7 milijardi eura. No to je tek djelić vrijednosti OpenAI-ja, koji se procjenjuje na više od 500 milijardi dolara.