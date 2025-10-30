'AI ti to možeš': Hrvatski Telekom pokrenuo besplatne edukacije o umjetnoj inteligenciji za sve građane

Hrvatski Telekom predstavio je nacionalni program besplatnih edukacija na hrvatskom jeziku o umjetnoj inteligenciji pod nazivom 'AI ti to možeš'. Program je namijenjen svima, bez obzira na razinu znanja i iskustva u korištenju alata umjetne inteligencije, s ciljem podizanja AI pismenosti u Hrvatskoj

Hrvatski Telekom novim programom želi osnažiti građane i potaknuti široku digitalnu pismenost s ciljem da umjetna inteligencija postane alat napretka. Projekt 'AI ti to možeš' predstavlja stoga prvi sustavan korak u popularizaciji i demistifikaciji AI-a u Hrvatskoj, uz poruku da tehnologija može i mora biti inkluzivna, dostupna te u službi čovjeka. Program se sastoji od raznovrsnih kratkih informativno-edukativnih videa s praktičnim savjetima za korištenje umjetne inteligencije te interaktivnih webinara prilagođenih tome ulazi li tek osoba u svijet umjetne inteligencije ili već ima određeno iskustvo i razinu znanja u korištenju AI alata. U 12 epizoda korisnici kroz razne primjere mogu saznati kako koristiti AI alate u svakodnevnom životu i poslu, a videosadržaji su već dostupni na web stranici 'AI ti to možeš'. Kako bi otkrio koji je profil AI korisnika te tako pronašao edukaciju za sebe, svatko može ispuniti zabavan kviz 'Koji si AI tip?' te prema tome istraživati sadržaje koji ga zanimaju i odgovaraju njegovim potrebama te izabrati individualni tempo učenja. Onima koji žele naučiti više toga dostupni su interaktivni webinari, a HT-ovi stručnjaci za umjetnu inteligenciju razvili su ih u suradnji s domaćom platformom za edukacije HalPet. Od danas su otvorene i prijave za webinare te prvi od njih počinju 5. studenoga. Teme prva tri webinara su: 'AI pod povećalom: sigurnost, granice i odgovorno korištenje', 'AI u svakodnevici – vaš pametni saveznik' te 'AI i radni dan – kako raditi brže i pametnije', a redovito će se dodavati novi. Svaki polaznik će nakon završetka edukacije moći preuzeti digitalni certifikat.

+19 AI ti to možeš Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić

Važnost edukacije Predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić istaknula je pritom da je umjetna inteligencija tehnologija koja 'mijenja sve aspekte našeg života, od načina na koji učimo i radimo do svakodnevnih navika'. 'Razvoj umjetne inteligencije napreduje brže nego ijedna prijašnja tehnologija. U HT-u vjerujemo u njezin potencijal da potakne napredak pojedinaca i poslovnih subjekata. No da bi se taj potencijal ostvario, znanje i tehnologija moraju biti dostupni svima u Hrvatskoj', naglasila je Rapaić. Podsjetila je da Hrvatski Telekom već koristi umjetnu inteligenciju u poslovanju, od personalizacije komunikacije i rane detekcije tehničkih problema do optimizacije energetske učinkovitosti. 'Naš je cilj stvoriti moderno, inkluzivno društvo znanja, što želimo postići i projektom AI ti to možeš', poručila je. Hrvatski Telekom razvio je u suradnji s partnerima brojne AI alate, među kojima je glasovna asistentica Mia, koja obrađuje i do 25 posto korisničkih poziva Zagrebačke banke. HT je također omogućio pristup Perplexity AI alatu svim hrvatskim građanima s besplatnom Pro licencom. Zahvaljujući tome ovaj moderni AI alat danas koristi oko 2 posto stanovništva Hrvatske.

Istraživanje: Hrvati žele učiti o umjetnoj inteligenciji Osmišljavanju i pokretanju programa prethodilo je nacionalno istraživanje o stavovima i navikama korištenja alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, a HT ga je proveo na reprezentativnom uzorku ispitanika u dobi od 16 do 65 godina, čime je dobiven uvid u to koliko građani uistinu koriste umjetnu inteligenciju, kako je doživljavaju te što ih potiče, a što sprječava u njezinu korištenju. U istraživanju su definirane i četiri skupine korisnika: oprezni promatrači (33 posto) – rijetko ili nikad ne koriste AI alate, snalažljivi praktičari (28 posto) – povremeni korisnici s pretežno pozitivnim stavom, AI avanturisti (32 posto) – redoviti korisnici koji koriste tehnologiju u poslu te AI entuzijasti (sedam posto ) – aktivni i napredni korisnici s izrazito pozitivnim stavom.

Građani razumiju rizike, a ključ je u prilikama Rezultate istraživanja predstavio je Siniša Đuranović, član Uprave Hrvatskog Telekoma i glavni direktor za korporativne poslove. Đuranović je istaknuo da se trenutačno nalazimo usred tehnološke prekretnice slične onoj koju je obilježio dolazak interneta. 'Prije nekoliko desetljeća prepoznali smo važnost internetske revolucije i potrebu da stvorimo sadržaj na hrvatskom jeziku da bi internet u Hrvatskoj uopće mogao rasti. Danas, u doba AI-a, razumijemo koliko je važno educirati društvo o novoj tehnologiji – možda čak i više nego tada', rekao je. Kako je naveo, istraživanje – provedeno na uzorku od 1045 građana u dobi od 16 do 65 godina – pokazalo je da 45 posto ispitanika ima pozitivan stav prema umjetnoj inteligenciji dok ih je 40 posto neutralno, a 15 posto izražava nepovjerenje. Najveći udio ispitanika (34 posto) koristi AI alate nekoliko puta mjesečno, petina njih (21 posto) čini to nekoliko puta tjedno, a 18 posto rjeđe od jednom mjesečno. Najmanje je onih koji svakodnevno koriste alate (12 posto). Osvrnuo se i na najčešće razloge za suzdržanost ispitanika od korištenja umjetne inteligencije: to su strah od zloupotrebe osobnih podataka i širenje dezinformacija. Unatoč tome, 76 posto građana smatra da bi edukacije o umjetnoj inteligenciji trebale biti dio školskog kurikuluma, a 39 posto navodi da bi ih upravo edukacija potaknula na češće korištenje AI alata. 'Građani razumiju rizike, a mi želimo govoriti i o prilikama koje AI donosi – od poboljšanja produktivnosti do kvalitete života. Europa to razumije bolje od ostatka svijeta i zato predvodi u regulativi. Stoga je važno da tehnologija bude sigurna, razumljiva i dostupna svima', istaknuo je Đuranović. 'Naš je cilj učiniti umjetnu inteligenciju dostupnom svima i pomoći građanima da razumiju, savladaju te u svakodnevnom životu, poslu i pri učenju sigurno koriste alate temeljene na umjetnoj inteligenciji. Stoga istraživanjem koje smo proveli nismo samo identificirali stanje, već smo ponudili i konkretno rješenje u vidu 'AI ti to možeš'. Ovim programom i ulaganjima u znanje i digitalne vještine gradimo budućnost u kojoj tehnologija služi svima i donosi konkretne koristi na svim razinama društva. Umjetna inteligencija mora biti inkluzivna, a mi osjećamo odgovornost da je učinimo inkluzivnom i dostupnom svima. I zato je nastao nacionalni program edukacije AI ti to možeš', poručio je Đuranović. Zanimljivo, čak 51 posto ispitanika očekuje da će umjetna inteligencija u idućih pet godina imati značajan utjecaj na njihov život, a najviša su očekivanja vezana upravo uz primjenu u obrazovanju te u području edukacije i osobnog razvoja (64 posto), što je iznad prosjeka korištenja.