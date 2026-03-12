Lokalna zajednica ogorčena: Muskov xAI dobio dozvolu za proširenje plinske elektrane

To je gotovo dvostruko više nego što je do sada imala. Turbine će pomoći u napajanju ogromnih podatkovnih centara xAI-a , u kojima se nalaze divovski nizovi naprednih čipova koji, između ostalog, pokreću kontroverzni alat umjetne inteligencije Grok, najpoznatiji proizvod te tvrtke.

Tvrtka za umjetnu inteligenciju xAI Elona Muska dobila je odobrenje za pokretanje 41 plinske turbine na metan u svom podatkovnom centru Colossus 2 u sjevernom Mississippiju (SAD).

Odluka, koju je donio MDEQ, odjel za kvalitetu okoliša Mississippija, izazvala je veliko protivljenje javnosti podatkovnom centru jer on zahtijeva ogromne količine električne energije. Članovi zajednice i zagovornici zaštite okoliša kažu da će ti plinski generatori doprinijeti opasnom onečišćenju zraka u Southavenu u Mississippiju.

Otkad je xAI prošle godine pokrenuo Colossus 2 stanovnici se žale na probleme s bukom i kvalitetom zraka. Na javnoj raspravi, koju je MDEQ održao prošlog mjeseca, stotine ljudi izrazile su zabrinutost zbog utjecaja xAI-a na njihovu zajednicu.

Kako piše NBC, nitko nije bio za izdavanje dozvole. Stanovnici su istaknuli da opseg, brzina i intenzitet širenja projekta nisu bili posljedica promišljenog, faznog razvoja, već nametnut industrijski rast.

Zbog onečišćenja koje je on donio podignuta je tužba protiv xAI-a. Ta je tvrtka na slično protivljenje zajednice naišla i kad je postavila svoj prvi podatkovni centar u Memphisu (SAD) 2024. godine, a prvi Colossus pokrivao je otprilike veličinu 13 nogometnih igrališta.

Regulatori u Tennesseeju prošlog srpnja odobrili su dozvolu za 15 plinskih generatora, a xAI-a gradi i treći podatkovni centar u Southavenu, nazvan Macrohardrr. Ekološke skupine tvrde da plinski generatori koje koristi tvrtka ispuštaju čestice s opasnom kemikalijama poput formaldehida i dušikovog oksida.

Ovi zagađivači povezani su s porastom bolesti poput astme, respiratornih bolesti, srčanih udara i određenih vrsta raka, a područja u kojima se nalaze podatkovni centri xAI-a već se bore sa zagađenjem, stoga je Američka udruga za plućne bolesti dala lošu ocjenu kvaliteti zraka u okruzima DeSoto i Shelby.

Turbine xAI-a u Southavenu, njih 41, vjerojatno će učiniti Colossus 2 jednom od najvećih elektrana na fosilna goriva u Mississippiju i jednim od najvećih zagađivača u tom području, piše Guardian.