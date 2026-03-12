Vučić o kineskim raketama: Čekamo napad Hrvatske i Albanije

' Andrej Plenković rekao je da Savez nije uperen protiv Srbije , da mi tome pridajemo preveliku važnost. Ja sam ga saslušao i to je to. I dalje imam dozu nelagode i straha. Taj vojni savez izravno je uperen protiv Srbije, ne postoji nijedan drugi razlog, rekao je.

'Ja sam predsjednik brojčano male zemlje. Nisam Donald Trump, Vladimir Putin, veliki predsjednici koji sve rješavaju s lakoćom . Za mene nema lakih stvari. Naravno da imam strah. Ja sam predsjednik koji želi da njegovo nasljeđe bude mir. Usred ničega pojavljuje vam se vojni savez . Naravno da sam u strahu, za život svakog građanina naše zemlje, to je moja odgovornost, moja obveza, dužnost. Ja prije svega moram čuvati stabilnost zemlje, jedini stvarno izabran na izborima sam ja, rekao je Aleksandar Vučić večeras o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova , prenosi B92 .

Naveo je da je Hrvatska u proteklih godinu dana učinila sve kako bi srušila Srbiju.

'Godinu dana slušate priču kako je Srbija kupila polovne rafale, a oni nove, kako će dobiti meteor rakete, kako su sve jači od nas, a mi šutimo. Ja kažem - da, zato što ste jaki, zato imam tu dozu straha kada formirate vojne saveze. Ne bih ja podcjenjivao snagu Vojske Srbije, a još manje njihovu. U čudu su se našli kada su vidjeli da mi imamo te rakete. Imamo stvari koje ne pokazujemo, rekao je Vučić.

Istaknuo je da Srbija sve što radi, radi kako bi zaštitila zemlju.

'Pripremamo se za njihov napad. Oni čekaju trenutak koji će se dogoditi u budućnosti, kada izbije veći sukob između Europljana i Rusa i još veći na Bliskom istoku. Mi sve što radimo, radimo da bismo obranili svoju zemlju. Mi ne možemo napadati zemlje NATO-a, a Albanija i Hrvatska su među njima. To su njihove namjere, čekaju povoljan trenutak kada u svijetu zavlada opći kaos. Ali ljudi ne moraju brinuti. Reći ću samo da Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za sva ta tri entiteta, dovoljno snage za jasnu poruku odvraćanja. Građani Srbije mogu mirno spavati. Srbija je dovoljno snažna da sačuva svoj teritorijalni integritet, suverenitet, slobodu i sigurnost svojih građana. Neće nas napasti ne zato što ne žele, nego zato što znaju kakav bi bio odgovor, zaključio je Vučić.