Netflix vam odjednom više ne radi na TV-u? Ovako to možete pokušati riješiti

Pogledajmo što vam je na raspolaganju.

To nije bio bug. Netflix redovito nadograđuje svoj softver, pa neki stariji uređaji više nisu kompatibilni s njim, no postoji način na koji možete riješiti ovaj problem te nastaviti gledati serije i filmove.

Početkom ožujka Netflix je prestao raditi na velikom broju starijih pametnih televizora i uređajima za streaming diljem svijeta.

Koji uređaji više ne podržavaju Netflix?

Jedan od najznačajnijih uređaja na kojem je Netflix prestao raditi bio je PlayStation 3, a izašao je još 2006. godine. Početkom 2010-ih PS3 je bio najpopularnija opcija za ljude koji su željeli streamati Netflix s vanjskog uređaja, predstavljajući preko 30 posto ukupnog streaminga te platforme.

Velik broj instalacija vjerojatno je razlog zbog kojeg je Netflixu trebalo toliko dugo za ukidanje podrške. Ali do sada je većina ljudi prešla na streaming s novijih pametnih televizora ili drugih uređaja, pa se daljnja podrška više ne isplati.

Iako je teško dobiti čvrstu potvrdu za svaki uređaj na kojem Netflix više ne radi, to vjerojatno uključuje pametne televizore proizvedene prije 2015. godine (Samsung, LG, Sony, Panasonic), starije streaming boxove i TV tipa DVR te neke starije pametne telefone i tablete.

Ukratko, ako je vaš uređaj stariji od 10 godina, ima prilično velike izglede za gubitak pristupa Netflixu.

Kako ponovno gledati Netflix ako ga vaš uređaj više ne podržava?

Najjednostavnije rješenje vjerojatno je kupovina novog televizora. No ako to zbog bilo kojeg razloga nije opcija na koju ste spremni pristati, bit će lakše (i jeftinije) jednostavno nabaviti noviji vanjski uređaj koji ćete spojiti na TV putem priključka za HDMI.

Između ostalog, na raspolaganju su:

novije konzole poput PlayStationa 4 i 5 te Xboxa Series S i X

Apple TV 4K

Nvidia Shield TV

Google Chromecast ili TV Streamer

Amazon Fire TV Stick 4K Plus.

Ovo je tek nekoliko prijedloga jer će vam ustvari bilo koji vanjski streaming uređaj koji se pojavio u posljednjih nekoliko godina biti dovoljan.

Ako koristite mobitel za streaming Netflixa, obično će vam trebati onaj koji podržava izdanja operativnih sustava iOS 16 ili noviji, odnosno Android 7.0 i noviji, piše Make Use Of.