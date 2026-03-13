Stalno nestaje interneta, stanovnici u strahu: Što se događa u Moskvi i što je to 'bijela lista'?

Organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da bi prekidi mogli biti povezani s testiranjem novog sustava, tzv. bijele liste internetskih stranica. Prema tom modelu, građanima bi bio dostupan samo ograničen broj web stranica i digitalnih usluga koje odobri država.

Iz Kremlja su ovog tjedna priznali da se prekidi uvode da bi se 'osigurala sigurnost', dodajući kako će to ostati na snazi 'dok god budu potrebne dodatne mjere' , no nisu objasnili o kakvim je točno mjerama riječ.

Problemi s pristupom mobilnom internetu zabilježeni su prije otprilike tjedan dana u središtu Moskve, a ubrzo su se proširili i na Sankt Peterburg. Korisnici su prijavljivali da ne mogu učitati web stranice i aplikacije, a neki su u potpunosti izgubili signal, zbog čega nisu mogli ni telefonirati, piše Guardian.

Ruski dužnosnici ranije su tvrdili da bi takva lista sadržavala 'sve resurse potrebne za svakodnevni život', uključujući internetske trgovine, dostavne servise i mrežne ljekarne. No promatrači upozoravaju da bi takav sustav u praksi mogao značajno ograničiti pristup globalnom internetu i pojačati cenzuru.

Prekidi mobilnog interneta postali su znatno češći nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Prema procjenama istraživačke skupine Top10VPN, Rusija je 2025. godine bila država s najvećim brojem internetskih prekida u svijetu.

Ruske vlasti ranije su tvrdile da su takve mjere nužne da bi se spriječili napadi ukrajinskih dronova, no stručnjaci smatraju da ograničavanje mobilnog interneta ima vrlo ograničen učinak na takve prijetnje.

Gospodarski gubici i svakodnevni problemi

Prekidi su najviše pogodili dostavne službe, aplikacije za prijevoz i maloprodaju. Ruski poslovni dnevnik procijenio je da bi gubici zbog gašenja interneta u Moskvi mogli dosegnuti oko milijardu rubalja dnevno.

Problemi su zahvatili čak i ruski parlament. Zastupnici u Dumi u četvrtak su se žalili da mobilne mreže i Wi-Fi u zgradi ne rade, zbog čega su, kako su rekli, praktično odsječeni od interneta i vanjskog svijeta.

U nedostatku stabilnog interneta mnogi su građani počeli koristiti starije oblike komunikacije. Prema podacima e-trgovinske platforme Wildberries, prodaja voki-tokija porasla je za 27 posto, a prodaja pejdžera skočila je za čak 73 posto. Potražnja za papirnatim kartama Moskve gotovo se utrostručila.

Kontrola nad digitalnim prostorom

Prekidi dolaze u trenutku u kojem ruske vlasti povećavaju kontrolu nad internetom. U zemlji su već blokirane popularne platforme poput WhatsAppa, Facebooka i YouTubea, a sve su glasnije glasine da bi restrikcije uskoro mogle zahvatiti i aplikaciju Telegram.

Jedan od ruskih zastupnika izjavio je u četvrtak da bi sigurnosne službe u idućih šest mjeseci mogle dobiti ovlasti za ograničavanje VPN prometa, što bi mnogim Rusima moglo zatvoriti jednu od posljednjih mogućnosti za pristup blokiranim internetskim stranicama.

Istodobno vlasti potiču građane da prijeđu na državnu 'superaplikaciju' Max, osmišljenu po uzoru na kineski WeChat, za koju se vjeruje da je pod snažnim nadzorom ruskih sigurnosnih službi.