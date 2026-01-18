Cijene mobitela i laptopa lete u nebo: Pitali smo domaće prodavače što kažu o drastičnim poskupljenjima

Ogroman rast potražnje za računalnom memorijom izazvao je poremećaj u odnosu ponude i potražnje te ga neće biti moguće brzo stabilizirati. Koliko bi nas to moglo koštati? Evo što kažu tvrtke i analitičari

Eksplozivan rast tehnologija umjetne inteligencije stvorio je ogromnu potražnju za memorijom visokih performansi, posebno HBM-om (High Bandwidth Memory) i visokokapacitetnim DRAM-om (Dynamic Random Access Memory) za web poslužitelje. Osim AI-a i podatkovnih centara, povećana je potražnja u segmentu automobilske industrije. Veliki tehnološki divovi masovno kupuju ove komponente ne pitajući za cijenu te ih smanjujući za šire tržište potrošačke elektronike. Proizvođači memorije, poput Samsunga i Microna, preusmjeravaju svoje proizvodne kapacitete s tradicionalnog DRAM-a i NAND-a na profitabilniji HBM i memoriju za poslužitelje. Ova strateška odluka smanjuje dostupnost memorije za osobna računala i pametne telefone te posljedično ostale grupe povezanih proizvoda.

Gartner: Očekujte poskupljenja i kašnjenja u isporuci Ponajviše zbog toga se 2025. godine ponuda memorijskih čipova - DRAM i NAND - smanjivala, što je dovelo do rasta cijena, a naglim porastom potražnje krajem godine situacija se pogoršala, što je kao posljedicu imalo njihov dodatni brz rast, pa su se udvostručile u odnosu na početak godine. Problem je zahvatio cijelu industriju, utječući na sve vrste uređaja, uključujući računala, pametne telefone, automobile, pa čak i potrošačku elektroniku, iako se utjecaji neće nužno jednako osjetiti. Kupci bi trebali očekivati ​​porast cijena osobnih računala za 10 do 15 posto, ovisno o modelu i konfiguraciji, ali i produljenje rokova isporuke proizvoda s nekoliko tjedana na dva do tri mjeseca do sredine godine, očekuju u analitičkoj tvrtki Gartner. Cijene memorije i pohrane nastavit će rasti u nadolazećim tromjesečjima, s udvostručenjem cijena po gigabajtu u usporedbi s početkom 2025. godine. Moglo bi biti problema i s dostupnošću, kao i s kašnjenjima u isporuci. Regija EMEA, u sklopu koje je i Hrvatska, mogla bi biti više pogođena kašnjenjima u lancu opskrbe od drugih. Računala s Intelovim procesorima iz serije Lunar Lake i Appleovi MacBookovi bit će manje pogođeni jer je memorija ugrađena u CPU i uračunata u početnu cijenu procesora. U Gartneru ostaju pri procjeni da je 32 GB ispravna količina DRAM-a za računala, iako kažu da će neka od njih biti potrebno vratiti na 16 GB. SSD od 512 GB i dalje je odgovarajući kapacitet, a točke nižeg kapaciteta postat će sve rjeđe i skuplje. Nestašice će potrajati i do 2027. godine, no utjecaji će se osjećati i nakon toga. Tportal je za pri pripremi ovog članka kontaktirao i s analitičkom tvrtkom IDC, no do objave članka nismo dobili odgovor.

Cijene veće i do 30 posto Jug Radeka, glavni operativni direktor u Instar Centru, očekuje rast cijena između 10 i 30 posto. Ponajviše se to odnosi na uređaje koji se u velikoj mjeri oslanjaju na memorije DRAM i NAND, kao što su osobna i prijenosna računala, pametni telefoni, web poslužitelji, RAM moduli, SSD-ovi... Jedna od većih posljedica bit će, prema njegovoj procjeni, pad prodaje ove godine. 'To očekuju gotovo svi vodeći svjetski proizvođači, ali nitko se ne usudi prognozirati koliko', ustvrdio je. Temeljem analize tržišnih trendova i predviđanja velikih proizvođača, nestašice i poskupljenja memorijskog hardvera nisu kratkoročna pojava, već predstavljaju srednjoročni trend koji će trajati najmanje do kraja 2027. ili čak 2028. godine. 'Budući da je izgradnja novih proizvodnih kapaciteta dugotrajan proces, a proizvođači daju prioritet profitabilnijim AI komponentama, cijene za potrošačku elektroniku ostat će povišene u doglednoj budućnosti', ocijenio je Radeka.

Gordana Puhelek, vlasnica tvrtke Micronis, nešto je optimističnija te očekuje umjeren porast cijena od približno pet do 15 posto, ovisno o kategoriji uređaja i proizvođaču. Najviše će biti pogođeni proizvodi koji koriste veće količine memorija DRAM i NAND, poput pametnih telefona, prijenosnih računala, opreme za gejming i naprednijih IT uređaja. 'Ne očekujemo ozbiljan pad prodaje, ali je izgledno usporavanje dinamike kupnje i veća opreznost potrošača. Kupci će češće odgađati zamjenu uređaja i pažljivije birati modele s najboljim omjerom cijene i performansi. Premium segment bit će otporniji, a srednji segment tržišta bit će osjetljiviji na promjene cijena', prognozirala je Puhelek. I ona vjeruje da je riječ o srednjoročnom trendu. 'Iako proizvođači postupno povećavaju kapacitete, dugoročan rast potražnje za memorijom - osobito zbog AI sustava i cloud infrastrukture - znači da se povratak na ranije cjenovne razine ne može očekivati u kratkom roku. Tržište će se stabilizirati, ali uz više cijene nego u prethodnim godinama', pojasnila je. Što manji utjecaj na potrošače Na tportalov upit iz Samsunga su kratko poručili da su rastuće cijene memorijskih poluvodiča globalni problem te da će imati određeni utjecaj na cijelu industriju, ne samo na tu korporaciju. U južnokorejskom divu, čiji pametni telefoni drže najveći tržišni udio u Hrvatskoj, očekuju da će biti relativno dobro pozicionirani na strani ponude zbog strateških partnerstava izgrađenih na povjerenju i nastavit će napore da bi smanjili utjecaj na potrošače. Kineski proizvođač elektronike Xiaomi je, prema podacima tvrtke Canalys, krajem prošle godine bio drugi po prodaji pametnih telefona u Hrvatskoj, s tržišnim udjelom od 20 posto. U toj su tvrtki svjesni potencijalnih rizika povezanih sa širom, industrijskom nestašicom RAM memorije, jer bi mogla utjecati na proizvođače diljem globalnog tehnološkog sektora.

'Unatoč tome, zahvaljujući snažnim i dugogodišnjim partnerskim odnosima s našim dobavljačima te bliskoj suradnji s njima, osiguravamo visoku razinu stabilnosti i fleksibilnosti unutar našeg opskrbnog lanca. U ovom trenutku cjelokupna cjenovna strategija za Xiaomijeve pametne telefone i povezane uređaje na hrvatskom tržištu ostaje u velikoj mjeri stabilna i nepromijenjena. Sve eventualne korekcije cijena provode se promišljeno, uz detaljno razmatranje lokalnih tržišnih uvjeta, očekivanja potrošača i konkurentskog okruženja, kako bismo i dalje osigurali prepoznatljivu ravnotežu između performansi, kvalitete i pristupačnosti naših proizvoda', poručili su iz Xiaomija. Dodali su da svoje cijene proizvoda oblikuju pod utjecajem niza čimbenika, uključujući kretanja tečajeva, porezne i regulatorne zahtjeve, troškove logistike i distribucije te operativne uvjete pojedinih tržišta. 'Kako se globalna tržišna dinamika kontinuirano mijenja, redovito preispitujemo svoju cjenovnu politiku da bi ona vjerno odražavala te okolnosti, uz istodobno zadržavanje pristupačnosti i podršku dugoročnim ulaganjima u kvalitetu proizvoda i inovacije. Pritom se oslanjamo na snažne i dugogodišnje odnose s našim dobavljačima te blisku suradnju s njima kako bismo osigurali stabilnost i fleksibilnost unutar opskrbnog lanca', poručili su iz Xiaomija.