Vojni analitičar: Ovo je najgluplji potez koji je povukao Iran

'Međutim, treba upozoriti da su tri vrhunska cilja koja su važna Izraelu i Sjedinjenim Državama ostvarena . Radi se o zračnoj premoći nad čitavim Iranom . Radi se o dekapitaciji čitavog vodstv a, kako političkog tako i vojnog. Radi se o uništenju više od 50 posto lansera koje Iran uopće posjeduje za lansiranje raketa prema Izraelu', rekao je ovaj vojni analitičar za Dnevnik Nove TV.

Mandić nije iznenađen što je Iran pokrenuo osvetničke udare na američke baze, ali i na civilnu infrastrukturu u zaljevskim državama.

'Pedesetak lansera je uopće ostalo za te rakete i par stotina raketa kojima bi se mogao gađati Izrael. Između 1200 i 1500 raketa ostalo je za gađanje zapadne obale Perzijskog zaljeva. To je radikalno različito', naveo je.

'U Americi i danas Carterova doktrina'

'Ono što sad predstoji je uporaba strateških bombardera koji nisu baš previše sofisticirani', predviđa Mandić i dodaje da je riječ o starijim generacijama koje se uvode u rat i koje će pokušati nanijeti štetu iranskoj Revolucionarnoj gardi.

'Povučen je jedan potez koji je po meni najgluplji. Zatvarati ili deklarirati da se zatvara Hormuški tjesnac', ustvrdio je Mandić. Napomenuo je da zapovjednik Središnjeg zapovjedništva SAD-a tvrdi da je tjesnac otvoren za plovidbu.

Naglasio je da u Sjedinjenim Državama i dan danas vlada doktrina predsjednika Jimmyja Cartera, koji je rekao da će uporabiti sva sredstva, uključujući nuklearno oružje ako je potrebno, kako bi se plovidba Hormuzom nastavila odvijati.

'Odgovor na eventualno zatvaranje Hormuza bit će strašan. To ovima u Teheranu baš i ne bih preporučio', kazao je.