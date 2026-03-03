upitne zalihe

Trump priznao: 'Imamo problem s najnaprednijim oružjem'

L. F.

03.03.2026 u 10:24

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da su zalihe američkog streljiva na srednjoj i višoj srednjoj razini 'nikada veće ni bolje', ali je istodobno priznao da stanje s najnaprednijim sustavima nije na željenoj razini

'Zalihe streljiva Sjedinjenih Država, na srednjoj i višoj srednjoj razini, nikada nisu bile veće ni bolje – kako mi je danas rečeno, imamo praktički neograničenu zalihu tog oružja', napisao je Trump. Dodao je da se ratovi mogu voditi 'zauvijek' i 'vrlo uspješno' koristeći te zalihe, ustvrdivši da je riječ o naoružanju koje je bolje od 'najboljeg naoružanja drugih zemalja'.

Ipak, u nastavku je naveo da na 'najvišoj razini' zalihe jesu dobre, ali 'nisu tamo gdje želimo biti', čime je dao naslutiti da postoje ograničenja u opskrbi najsofisticiranijim vrstama streljiva.

U istoj objavi Trump je kritizirao svog prethodnika Joea Bidena zbog politike prema Ukrajini. Optužio ga je da je potrošio 'stotine milijardi dolara' te da je Ukrajini dao i najnaprednije oružje bez nadoknade zaliha.

tportal
