OpenAI se predomislio, Altman tvrdi: 'Nismo dali odriješene ruke Pentagonu'

Glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman rekao je da će dodati odredbe tom sporazumu, uključujući izričitu zabranu korištenja sustava tvrtke za špijuniranje Amerikanaca.

OpenAI tvrdi da je pristao na promjene 'oportunističkog i nemarnog' sporazuma koji je sklopio s američkom vladom o korištenju njihove tehnologije u tajnim vojnim operacijama.

Do sporazuma je došlo nakon sukoba između Anthropica i Ministarstva obrane zbog zabrinutosti oko korištenja njihovog modela umjetne inteligencije Claudea za masovni nadzor i u potpuno autonomnom oružju. To je stavilo fokus na pitanja o tome kako se umjetna inteligencija koristi u ratu, kao i na to koliko moći dobivaju vlada i privatne tvrtke.

OpenAI je tvrdio da njihov sporazum s Pentagonom ima 'više zaštitnih ograda od bilo kojeg prethodnog sporazuma o tajnom raspoređivanju umjetne inteligencije, uključujući Anthropicov'. No nakon toga Altman je objavio na X-u da su u tijeku daljnje promjene, uključujući ugradnju osiguranja da njihov sustav neće biti 'namjerno korišten za domaći nadzor američkih osoba i državljana'.

Obavještajci poput Nacionalne sigurnosne agencije također ne bi mogli koristiti OpenAI-ev sustav bez 'naknadne izmjene' ugovora.

Priznao pogrešku

Altman je dodao da su požurili s prethodnim objavama jer su problemi 'super složeni i zahtijevaju jasnu komunikaciju'. 'Iskreno smo pokušavali deeskalirati stvari i izbjeći puno gori ishod, ali mislim da je to izgledalo oportunistički i nemarno', ustvrdio je prvi čovjek OpenAI-a nakon što se suočio s negativnim reakcijama korisnika poslije objave suradnje s Pentagonom.

Prema podacima Sensor Towera, broj ljudi koji su deinstalirali ChatGPT povećao se otkako je objavljena ta vijest. Prosječna dnevna stopa deinstalacija porasla je za 200 posto u usporedbi s uobičajenim stopama, a u međuvremenu se Anthropicov Claude popeo na vrh ljestvice u App Storeu.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa stavila je Anthropic na crnu listu nakon što je ta tvrtka odbila prihvatiti korištenje njihove tehnologije za stvaranje potpuno autonomnog oružja. Claude je usprkos tome korišten u napadu na Iran, a navodno je još u upotrebi u tom sukobu.

Kako vojska koristi umjetnu inteligenciju

Umjetnu inteligenciju moguće je koristiti na više načina u vojsci – primjerice, za pojednostavljenje logistike ili brzu obradu velikih količina informacija. SAD, Ukrajina i NATO koriste tehnologiju Palantira, američke tvrtke koja vladama pruža alate za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor, borbu protiv terorizma i vojne svrhe.

Palantirova obrambena platforma Maven objedinjuje ogroman raspon vojnih informacija, od satelitskih podataka do obavještajnih izvješća, a zatim ih mogu analizirati komercijalni sustavi poput Claudea kako bi pomogli u donošenju bržih, učinkovitijih i u konačnici smrtonosnijih odluka tamo gdje je to potrebno, piše BBC.

No modeli umjetne inteligencije skloni su pogreškama i izmišljanju (halucinacijama). Maven je, navodno, stalno pod nadzorom ljudi te su oni uključeni u proces donošenja odluka.