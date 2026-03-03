Pogođena predsjednička palača u Teheranu; oglasilo se hrvatsko ministarstvo

Četvrtog dana sukoba koji se širi Bliskim istokom, zapadne zemlje pozivaju svoje građane da napuste što veći broj zemalja. Prijetnja eskalacijom sukoba, napose od jučerašnjeg napada na Cipar, je i dalje aktualna.

Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je kako će sukob trajati četiri do pet tjedana, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu dodao je kako "neće trajati godinama". No, mala je to utjeha za civilno pučanstvo, ali i rodbinu stradalih u ovom sukobu, koji je, podsjetimo, buknuo unatoč pregovorima između Zapada i Irana o nuklearnm programu.