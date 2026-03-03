Pogođena predsjednička palača u Teheranu; oglasilo se hrvatsko ministarstvo

Četvrtog dana sukoba koji se širi Bliskim istokom, zapadne zemlje pozivaju svoje građane da napuste što veći broj zemalja. Prijetnja eskalacijom sukoba, napose od jučerašnjeg napada na Cipar, je i dalje aktualna.
Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je kako će sukob trajati četiri do pet tjedana, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu dodao je kako "neće trajati godinama". No, mala je to utjeha za civilno pučanstvo, ali i rodbinu stradalih u ovom sukobu, koji je, podsjetimo, buknuo unatoč pregovorima između Zapada i Irana o nuklearnm programu.
Najvažnije informacije
- Četvrti je dan sukoba
- Pogođeno američko veleposlanstvo u Rijadu
- Netanyahu: Rat neće trajati godinama
- SAD pozvao građane da napuste Arapski poluotok
- Izrael je izveo napade na Bejrut i Teheran
- Ubijen zapovjednik Palestinskog džihada u Libanonu
-
12:36
Glasnogovornik Iranske revolucionarne garde Mohammad Ali Naeini izjavio je da je 650 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno tijekom prva dva dana rata između SAD-a i Izraela protiv Irana. << Cijeli članak >>
-
12:20
Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je kako je pripremilo evakuacijske letove za hrvatske državljane koji su zapeli na Bliskom istoku, kao i kontakte kome se mogu javiti. << Cijeli članak >>
-
12:20
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova organiziralo je za utorak poslijepodne evakuacijski let nacionalne kompanije Air Montenegro za crnogorske državljane koji se žele vratiti u Crnu Goru, a koji su se zatekli na ugroženom području na Bliskom istoku.
-
12:15
Vlasti emirata Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima intervenirale su nakon požara koji je u utorak ujutro izbio u zoni naftne industrije Fujairah (FOIZ), priopćio je medijski ured Fujairaha. Požar je, prema navodima, izbio nakon što su krhotine iranskog drona pale na to područje.
U priopćenju se navodi da nema ozlijeđenih, da je požar stavljen pod nadzor te da su redovne aktivnosti u zoni nastavljene.
Fujairah je strateško energetsko središte Ujedinjenih Arapskih Emirata. Smješten na Omanskom zaljevu, izvan Hormuškog tjesnaca, dom je ključne infrastrukture za skladištenje i izvoz nafte, uključujući postrojenja koja omogućuju izvoz sirove nafte mimo Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih uskih grla za opskrbu naftom.
-
11:24
U Bahreinu su se oglasile sirene za zračnu uzbunu, dok agencija AFP javlja o više eksplozija u glavnom gradu Manami.
-
11:23
Projektil s rasprskavajućom bojevom glavom pogodio je središnji izraelski grad Petah Tikvu, izvijestio je izraelski Channel 12.
Prema pisanju lista The Times of Israel, dijelovi iranskog projektila pali su u središnjem Izraelu i prouzročili materijalnu štetu.
-
11:19
Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je vlada usmjerena na 'obranu' nakon, kako navode, pokušaja pregovora.
Poručili su da je 'Iran trenutačno jedina preostala sila koja stoji protiv zla', pri čemu je, prema ocjenama, aludirao i na SAD kao 'đavla'.
-
11:06
Izraelska vojska objavila je da je tijekom noćnih napada na Teheran gađala „najvažnije i središnje” zapovjedno središte u Iranu.
Prema priopćenju Izraelskih obrambenih snaga (IDF), ispaljen je „velik broj projektila” na ured predsjednika te zgradu u kojoj se nalazi Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost.
'Kompleks vodstva terorističkog režima jedan je od najsigurnijih objekata u Iranu i proteže se na više ulica u središtu Teherana [...] njegov napad produbljuje štetu funkcionalnom kontinuitetu sustava zapovijedanja i nadzora režima', navodi se u priopćenju.
-
10:49
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je da, na temelju najnovijih satelitskih snimaka, može potvrditi 'određena nedavna oštećenja ulaznih zgrada' podzemnog postrojenja za obogaćivanje urana Natanz (FEP) u Iranu
Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 3, 2026
-
10:44
SAD je naložio su odlazak osoblja koje nije nužno za rad iz više zemalja Bliskog istoka. Američki State Department poručio je da zaposlenici u Jordanu, Bahreinu, Iraku, Kataru, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima moraju napustiti te zemlje zajedno s članovima svojih obitelji 'zbog sigurnosnih rizika'.
Odluka dolazi nakon napada na američka veleposlanstva u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, dok su druga diplomatska predstavništva SAD-a izdala upozorenja o potrebi ostanka u skloništima.