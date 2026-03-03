Rusi se pohvalili: Popravili su si rampu za svemirske letove

Rampa je teško oštećena u studenom prošle godine tijekom lansiranja ruske svemirske letjelice Sojuz MS-28 s dva ruska kozmonauta i jednim NASA-inim astronautom. Letjelica s posadom je uspješno stigla do Međunarodne svemirske postaje (ISS) .

Državna novinska agencija RIA citirala je Roskosmos koji je rekao da je prvo lansiranje s popravljene rampe zakazano za 22. ožujka.

Iako Rusija ima druge kozmodrome na svom teritoriju, a Bajkonur ima druga lansirna mjesta, oštećena lansirna rampa - broj 31 - jedina je koja može primiti lansiranja rakete Sojuz i kapsule za posadu, kao i teretnog vozila Progress, koji su ključni za Međunarodnu svemirsku postaju.