Jesmo li pred jednom od najvećih kriza desetljeća? Tech giganti grabe zalihe, mobiteli bi mogli poskupjeti

Globalna nestašica memorijskih čipova pretvara se u jednu od najvećih tehnoloških kriza desetljeća: cijene rastu, zalihe se tope, a tehnološki divovi od Microsofta do ByteDancea grabe sve što proizvođači mogu isporučiti, što prijeti usporavanjem AI revolucije i valom poskupljenja elektronike

Japanske trgovine elektronike počele su ograničavati koliko tvrdih diskova kupci mogu kupiti, a kineski proizvođači pametnih telefona upozoravaju na povećanje cijena. Tehnološki divovi, uključujući Microsoft, Google i ByteDance, pokušavaju pak osigurati opskrbu ugovorima s proizvođačima memorijskih čipova kao što su Micron, Samsung Electronics i SK Hynix. Nestašica obuhvaća gotovo sve vrste memorije, od flash čipova, koji se koriste u USB diskovima i pametnim telefonima, do napredne memorije visoke propusnosti (HBM) za čipove namijenjene umjetnoj inteligenciji u podatkovnim centrima. Cijene u pojedinim segmentima više su se nego udvostručile od veljače, prema tvrtki za istraživanje tržišta TrendForce. Mnogi ekonomisti i rukovoditelji upozoravaju da bi dugotrajna nestašica mogla usporiti rast produktivnosti temeljene na umjetnoj inteligenciji, kao i kašnjenja stotina milijardi američkih dolara u digitalnoj infrastrukturi. To bi također moglo povećati inflatorni pritisak u trenutku u kojem brojna gospodarstva pokušavaju ukrotiti rast cijena i upravljati američkim carinama.

Strah od prekomjerne izgradnje Reutersovo istraživanje pokazalo je, između ostalog, da proizvođači čipova još ne mogu proizvesti dovoljno vrhunskih poluvodiča za utrku u umjetnoj inteligenciji, ali njihov odmak od tradicionalnih memorijskih proizvoda guši ponudu pametnih telefona, osobnih računala i potrošačke elektronike. Prosječna razina zaliha kod dobavljača dinamičke memorije s izravnim pristupom (DRAM) – kakvu se koristi u računalima i mobitelima – pala je na dva do četiri tjedna u listopadu s tri na osam tjedana u srpnju i 13 do 17 tjedana krajem 2024. godine, prema TrendForceu. Kriza se razvija dok se ulagači pitaju jesu li milijarde dolara uložene u AI infrastrukturu napuhale balon, a neki analitičari predviđaju potres, pri čemu će samo najveće i financijski najjače tvrtke moći podnijeti porast cijena. Jedan je direktor tako rekao Reutersu da će zbog nestašice morati biti odgođeni budući projekti podatkovnih centara. Za izgradnju novog kapaciteta potrebno je najmanje dvije godine, ali proizvođači memorijskih čipova oprezni su s prekomjernom izgradnjom zbog straha da bi mogli ostati s ogromnim zalihama ako porast potražnje prođe. Samsung i SK Hynix najavili su ulaganja u nove kapacitete, ali nisu detaljno opisali podjelu proizvodnje između HBM-a i konvencionalne memorije. Pritom SK Hynix očekuje da će nestašica memorije potrajati do kraja 2027. OpenAI je u listopadu potpisao početne ugovore sa Samsungom i SK Hynixom za isporuku čipova za svoj projekt Stargate, a on bi zahtijevao do 900 tisuća pločica mjesečno do 2029. godine, što je dvostruko više od trenutne globalne mjesečne proizvodnje HBM-a.

Porast cijena i do 60 posto Nakon naglog uspona generativne umjetne inteligencije globalna žurba u izgradnji podatkovnih centara navela je proizvođače memorije na dodjelu više resursa proizvodnji HBM-ova, a oni se koriste u Nvidijinim procesorima. Konkurencija kineskih rivala koji proizvode jeftiniji DRAM, kao što je ChangXin Memory Technologies, također je natjerala Samsung i SK Hynix na ubrzani prijelaz na proizvode s višom maržom. Južnokorejske tvrtke čine dvije trećine tržišta DRAM-a. Samsung je u svibnju 2024. godine najavio prekidanje proizvodnje jedne vrste DDR4 čipova – starije varijante koja se koristi u osobnim računalima i poslužiteljima – ali su se predomislili i ipak nastavili s njome. U lipnju ove godine Micron je najavio da će prestati isporučivati ​​DDR4 i njegov pandan LPDDR4, vrstu koja se koristi u pametnim telefonima, za šest do devet mjeseci. ChangXin je slijedio taj primjer u okončanju većine proizvodnje DDR4. To se, međutim, poklopilo s ciklusom zamjene tradicionalnih podatkovnih centara i osobnih računala, kao i jačom prodajom pametnih telefona od očekivane, a oni se oslanjaju na konvencionalne čipove. Samsung je pak podigao cijene memorijskih čipova za poslužitelje do 60 posto prošlog mjeseca. Kupci uzimaju sve što je dostupno Google, Amazon, Microsoft i Meta u listopadu su od Microna zatražili neograničene narudžbe, rekavši toj tvrtki da će uzeti onoliko koliko može isporučiti, bez obzira na cijenu. Kineski Alibaba, ByteDance i Tencent također se oslanjaju na Samsung i SK Hynix kao dobavljače. U listopadu je SK Hynix objavio da su svi njegovi čipovi rasprodani za 2026., a Samsung kako je osigurao kupce za svoje HBM čipove koje će proizvoditi sljedeće godine. Obje tvrtke proširuju kapacitete da bi zadovoljile potražnju za umjetnom inteligencijom, ali nove tvornice za konvencionalne čipove neće biti puštene u rad prije 2027. ili 2028. godine. Dionice Microna, Samsunga i SK Hynixa ove su godine porasle zbog potražnje za čipovima – u rujnu je Micron prognozirao prihode u prvom tromjesečju iznad tržišnih procjena dok je Samsung u listopadu objavio najveću tromjesečnu dobit u više od tri godine.