Ne morate koristiti Google i Gmail: Evo koje alternative Europljani sve češće biraju

Internet kakav danas koristimo u velikoj mjeri kontrolira nekolicina tehnoloških divova koji imaju gotovo neograničen pristup našim podacima i navikama. Kritike na račun velikih tehnoloških kompanija posljednjih su godina sve glasnije - od širenja dezinformacija i polarizacije društva do prikupljanja osobnih podataka i sve slabije kvalitete digitalnih usluga. No, unatoč dominaciji Big Techa, alternative postoje i mnoge od njih dolaze upravo iz Europe, s naglaskom na privatnost, održivost i veću digitalnu neovisnost

'Besplatne' digitalne usluge često imaju skrivenu cijenu. Kako za Guardian upozorava Lisa Barber, tehnološka urednica britanske potrošačke organizacije Which?, korisnici zauzvrat predaju vlastite podatke i privatnost. Naša pažnja i informacije postaju golemi profit i dodatno učvršćuju monopolsku moć velikih platformi. Sve se češće istovremeno govori o fenomenu 'enshittification', 'postupnom pogoršanju usluge ili proizvoda uzrokovano smanjenjem kvalitete, posebno na internetskim platformama, kao posljedica želje za profitom'. Sve veći broj država, posebno u Europi, zato preispituje ovisnost o američkim tehnologijama i traži 'etičnije' alternative.

Postoji život izvan Googlea Google već desetljeće drži oko 90 posto tržišta internetskog pretraživanja, no promjena zadane tražilice tehnički je vrlo jednostavna. Jedna od najpoznatijih alternativa je njemačka Ecosia, koja prihod od oglasa koristi za sadnju drveća te tvrdi da je od 2009. omogućila sadnju gotovo 250 milijuna stabala. Tvrtka sav profit ulaže u klimatske projekte i prikuplja minimalnu količinu korisničkih podataka. No Ecosia se djelomično oslanja na Microsoftov Bing, kao i DuckDuckGo i Yahoo. Potpuno neovisnu infrastrukturu razvija britanski Mojeek, koji ne prati korisnike i svima prikazuje iste rezultate pretraživanja. Francuski Qwant također naglašava zaštitu privatnosti te zajedno s Ecosijom radi na razvoju europskog indeksa pretraživanja. Preglednici: Manje praćenja, više kontrole Chrome, Safari i Edge zajedno drže oko 90 posto tržišta internetskih preglednika, a upravo kroz njih kompanije prikupljaju ogromne količine podataka o korisnicima. Među alternativama se ističe open-source Firefox, dok je LibreWolf njegova dodatno privatnija verzija koju razvija njemačka neprofitna zajednica. Norveško-islandski Vivaldi, koji je pokrenuo suosnivač Opere Jon Stephenson von Tetzchner, nudi visoku razinu prilagodbe i naglašava zaštitu privatnosti korisnika. E-pošta: Privatnost umjesto oglašavanja Gmail, Outlook i Appleov iCloud dominiraju tržištem e-pošte, dijelom zbog povezanosti s drugim servisima tih kompanija. No alternative poput švicarskog Proton Maila nude snažnu end-to-end enkripciju i fokus na privatnost. Više od 100 milijuna korisnika već koristi tu uslugu, iako besplatna verzija ima znatno manje prostora za pohranu od Gmaila. Njemačka Tuta koristi isključivo obnovljivu energiju, dok britanski neprofitni GreenNet ide još dalje s naglaskom na održivost, ali uz pretplatu, što je česta praksa kod servisa koji ne monetiziraju korisničke podatke.

Uredski alati: Alternativa Microsoft Officeu Microsoft Office i dalje dominira poslovnim svijetom, ali sve više europskih institucija i organizacija prelazi na LibreOffice, open-source paket koji razvija berlinska zaklada The Document Foundation. Razlozi nisu samo cijena, nego i zabrinutost zbog tehnološke ovisnosti o američkim kompanijama, posebno nakon političkih i sigurnosnih kontroverzi povezanih s digitalnim servisima. Pametni telefoni Proizvodnja pametnih telefona često uključuje problematične opskrbne lance i kratki životni vijek uređaja. Nizozemski Fairphone ističe se pokušajem rješavanja tih problema transparentnim nabavnim lancima, mogućnošću popravka i dugotrajnijom podrškom. U istraživanjima organizacije Ethical Consumer postiže znatno bolje ocjene održivosti od velikih proizvođača. Alternativu nude i britanski Nothing, francuski Crosscall te Murena, čiji telefoni dolaze s operativnim sustavom /e/OS koji smanjuje ovisnost o Googleovim servisima. Online kupnja: Izlazak iz Amazonova ekosustava Amazonova dominacija u internetskoj trgovini teško je nadmašiva, no kritike na račun radnih uvjeta i poreznih praksi potaknule su pozive na alternativne modele kupnje. Stručnjaci preporučuju kupnju obnovljenih ili rabljenih uređaja, primjerice preko francuske platforme Backmarket, kao i podršku lokalnim trgovinama i kooperativnim maloprodajnim lancima.