Crne prognoze za tržište pametnih telefona u 2026.: Rast cijena i strmoglavi pad isporuka

Analitička tvrtka IDC predviđa kako će to dovesti do pada isporuka pametnih telefona za 12,9 posto ove godine, što bi mogao biti najveći pad u jednoj godini u više od desetljeća.

Povećana potreba za računalima i podatkovnim centrima za pokretanje umjetne inteligencije uzrokuje masovnu nestašicu RAM-a, što naglo povećava cijene memorije. O toj je temi ranije tportal podrobnije pisanje.

Ranije ove godine IDC je izvijestio kako su proizvođači isporučili 1,26 milijardi uređaja u 2025. Tijekom 2026. to bi moglo pasti na 1,12 milijardi. Prema njihovoj procjeni, nije riječ prolaznoj pojavi, već strukturnom resetiranju koje će temeljito preoblikovati tržište, krajolik dobavljača i miks proizvoda na dulji tok.

Zbog nestašice memorije prosječna maloprodajna cijena mobitela mogla bi porasti za 14 posto, na 532 američka dolara. Rastući troškovi komponenti mogli bi učiniti pametne telefone koji koštaju manje od 100 dolara trajno neekonomičnim, s negativnim posljedicama po proizvođače koji ih nude.

Zbog ovog trenda isporuke na Bliskom istoku i u Africi bi mogle pasti za više od 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kina i šira azijsko-pacifička regija (isključujući Japan) bi mogli zabilježiti pad od 10,5 odnosno 13,1 posto. Cijene RAM-a bi se mogle stabilizirati do sredine 2027. godine, procjenjuju u IDC-ju, a prenosi Tech Crunch.

Prošle godine analitička tvrtka Counterpoint također je predvidjela pad isporuka pametnih telefona, ali značajno manji (2,6 posto). Suosnivač i izvršni direktor tvrtke Nothing Carl Pei upozorio je na porast cijena u 2026. zbog rasta cijena memorije.

Istaknuo je kako je izbor pred proizvođačima jednostavan: ili će podići cijene za 30 posto ili će ugraditi slabije komponente u uređaje. Model 'više specifikacija za manje novca' neće biti održiv, upozorio je Pei.