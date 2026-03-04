Stiže vam previše notifikacija? Evo kako se nositi s njima

Dostupno je mnogo alata koji pomažu u kontroli primanja obavijesti. Neki su ugrađeni izravno u operativni sustav pametnog telefona, a postoje i alati trećih strana
Aplikacije nas u sve većoj mjeri bombardiraju obavijestima. Među njima ima onih koje su važne, potrebne ili korisne. No, neke su otvorena ili tek slabo prikrivena reklama, druge ne donose ne donose praktičnu vrijednost, osim što nas podsjećaju na postojanje aplikacije koja ih je odaslala.
Obavijesti postaju prva crta u borbi za vašu pažnju. Ako neka tvrtka može učiniti nešto kako bi pokazala kako je angažman u njihovoj aplikaciji porastao za pet posto, vjerojatno hoće.
A slanje više obavijesti općenito je jedan od jeftinijih i lakših načina za povećanje takvih brojki.
Kako smanjiti neželjene obavijesti aplikacija?
Dostupno je mnogo alata koji pomažu u kontroli primanja obavijesti. Neki su ugrađeni izravno u operativni sustav pametnog telefona, a postoje i alati trećih strana. Evo pregleda nekih od njih.
Koristite postavke operativnog sustava
Android i iOS imaju prilično robusne alate za određivanje vrsta obavijesti koje možete primati i koliko one mogu biti ometajuće.
Na Androidu možete dugo pritisnuti obavijest kako biste pronašli opcije za upravljenje obavijestima. Većinu obavijesti moguće je sortirati kao Priority, Default ili Silent (prioritetne, početne ili utišane), koje se ponašaju različito ovisno o vašim zadanim postavkama.
Kucnete li Settings, možete otvoriti postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju i onemogućili kategorije obavijesti. One će se razlikovati ovisno o aplikaciji, ali u mnogim slučajevima možete onemogućiti, primjerice, oglase ili obavijesti o vijestima.
Na iOS-u slične alate možete pronaći tako što ćete prijeći prstom preko obavijesti i kucnuti Options.
Ovdje ćete pronaći brze prečace za stvari poput isključivanja zvuka obavijesti iz aplikacije na kratko vrijeme ili prijelaz na detaljnije postavke za onemogućavanje kategorija obavijesti. Istražite postavke obavijesti svake aplikacije
Većina aplikacija ima vlastitu kategoriju postavki obavijesti koje se mogu pojedinačno prilagoditi. U nekim slučajevima, one se mogu preklapati s istim postavkama koje ćete pronaći na gore opisane načine, ali često ćete pronaći puno više prekidača koji to ne čine.
Neke su aplikacije sumnjivije od drugih u smislu koliko je lako pronaći te postavke. Ipak, većina aplikacija nije u tom smislu jako zahtjevna, ali i dalje može biti dosadno kopati po zamornim izbornicima.
U nekim slučajevima ovo bi mogla biti vaša jedina opcija.
Kad sve ostalo ne uspije, koristite alate trećih strana
BuzzKill (Android) je jednostavna aplikacija za koju treba izdvojiti četiri američka dolara, a koja daje robusnije alate za filtriranje, upravljanje ili suzbijanje obavijesti od bilo koje ugrađene postavke upravljanja obavijestima.
Osim filtriranja obavijesti prema tome koja ih aplikacija šalje, može filtrirati i obavijesti prema stvarima poput riječi koje sadrže, imaju li priloženu sliku ili su dio grupnog chata.
Općenito, ne škodi obavijestiti razvojne programere aplikacija kada vas živciraju njihovi neprestani pingovi. Isključivanje nepotrebnih upozorenja može poslati signal kako su otišli predaleko u krivom smjeru, piše Life Hacker.