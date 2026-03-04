Stiže vam previše notifikacija? Evo kako se nositi s njima

Dostupno je mnogo alata koji pomažu u kontroli primanja obavijesti. Neki su ugrađeni izravno u operativni sustav pametnog telefona, a postoje i alati trećih strana

Aplikacije nas u sve većoj mjeri bombardiraju obavijestima. Među njima ima onih koje su važne, potrebne ili korisne. No, neke su otvorena ili tek slabo prikrivena reklama, druge ne donose ne donose praktičnu vrijednost, osim što nas podsjećaju na postojanje aplikacije koja ih je odaslala. Obavijesti postaju prva crta u borbi za vašu pažnju. Ako neka tvrtka može učiniti nešto kako bi pokazala kako je angažman u njihovoj aplikaciji porastao za pet posto, vjerojatno hoće. A slanje više obavijesti općenito je jedan od jeftinijih i lakših načina za povećanje takvih brojki.

Kako smanjiti neželjene obavijesti aplikacija? Dostupno je mnogo alata koji pomažu u kontroli primanja obavijesti. Neki su ugrađeni izravno u operativni sustav pametnog telefona, a postoje i alati trećih strana. Evo pregleda nekih od njih. Koristite postavke operativnog sustava Android i iOS imaju prilično robusne alate za određivanje vrsta obavijesti koje možete primati i koliko one mogu biti ometajuće. Na Androidu možete dugo pritisnuti obavijest kako biste pronašli opcije za upravljenje obavijestima. Većinu obavijesti moguće je sortirati kao Priority, Default ili Silent (prioritetne, početne ili utišane), koje se ponašaju različito ovisno o vašim zadanim postavkama. Kucnete li Settings, možete otvoriti postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju i onemogućili kategorije obavijesti. One će se razlikovati ovisno o aplikaciji, ali u mnogim slučajevima možete onemogućiti, primjerice, oglase ili obavijesti o vijestima. Na iOS-u slične alate možete pronaći tako što ćete prijeći prstom preko obavijesti i kucnuti Options.