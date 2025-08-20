Računalo se guši u bespotrebnim datotekama? Vrijeme je za veliko čišćenje

Mogu progutati ogromne zapremine prostora za pohranu, ponekad trošeći desetke gigabajta, a da to i ne primijetite.

Ako na disku za pohranu vašeg osobnog računala stalno ponestaje prostora, a niste sigurni što ga troši, provjerite privremene datoteke.

Što su privremene datoteke?

Vaše računalo s operativnim sustavom Windows stvara privremene datoteke (obično s ekstenzijom .tmp) svaki put kada pokrenete softver, instalirate ažuriranja ili surfate webom.

Ove datoteke pohranjuju podatke koji su programima privremeno potrebni tijekom obavljanja zadataka, poput pohranjivanja preuzetih komponenti instalacijskog programa, predmemoriranja slika web preglednika ili spremanja informacija o oporavku dokumenata.

Windows može periodično samostalno čistiti privremene podatke, ali aplikacije često ostavljaju za sobom izvješća o rušenju, ostatke instalacija i predmemorirane podatke. To zahtijeva vaše ručno čišćenje.

Na starijim računalima s konvencionalnim tvrdim diskovima ovo postaje više od problema s pohranom.

Kada direktoriji akumuliraju tisuće datoteka, tvrdim diskovima treba dulje za učitavanje tog direktorija. Možda nećete primijetiti usporavanje na modernim SSD-ovima, ali mehanički diskovi se bore s dodatnim opterećenjem.

Windows Update stvara neke od najvećih problema. Nakon većih ažuriranja, Windows stvara mape poput Windows.old ili Windows-BT, zauzimajući 20 gigabajta ili više.

One sadrže prethodne instalacijske datoteke sustava Windows u svrhu vraćanja na prethodno stanje. Iako zvuči korisno, troši vrijedan prostor dugo nakon što ste potvrdili kako ažuriranje radi ispravno.

Najlakši način brisanja privremenih datoteka

Windows ima ugrađeni program Disk Cleanup koji pomaže pri uklanjanju privremenih i drugih nepotrebnih datoteka bez brisanja ičega važnog.

Kako biste pokrenuli taj alat, kliknite Start, upišite disk cleanup i otvorite ga iz rezultata pretraživanja.

Zatim odaberite svoj primarni pogon i kliknite OK.

Skenirat će odabrani pogon u potrazi za neželjenim datotekama i prikazati sve datoteke koje možete sigurno izbrisati.

To uključuje privremene datoteke, čišćenje Windows Updatea i sličice koje su odabrane prema zadanim postavkama.

Ako nisu, ručno odaberite opciju Temporary files pod Files to delete.