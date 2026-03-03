Microsoft pobjesnio: Na službenom Discordu zabranili riječ 'Microslop'

Kada netko pokušava poslati poruku s riječju 'Microslop', sustav automatski obustavlja poruku i prikazuje obavijest: 'Vaša poruka sadrži neprimjeren izraz'. Microsoft je, prema izjavi za Gizmodo , uveo ovu mjeru kao dio borbe protiv spama, a ne zbog kritika korisnika.

Microsoft je u zadnje vrijeme toliko agresivno uveo umjetnu inteligenciju u sve svoje proizvode da su korisnici stvorili novi, podrugljiv nadimak za kompaniju: Microslop. Međutim, ako pokušate koristiti taj izraz na službenom serveru Microsoft Copilot Discord, automatski ćete biti blokirani, barem prema izvješćima portala Windows Latest.

Korisnici pronalaze načine za zaobilaženje cenzure

Naravno, zabrana određene riječi na internetu obično dovodi do suprotnog učinka i korisnici su počeli eksperimentirati različitim varijacijama izraza, poput 'MicroStop No-Pilot', ili izmjenom velikih i malih slova. Neki su uspjeli proći kroz filtar, što je rezultiralo kaosom na serveru. Moderatori su na to reagirali zatvaranjem određenih kanala i sakrivanjem povijesti poruka da bi spriječili njihovo širenje.

Microsoft priznaje: Korisnici nisu zadovoljni AI-fikacijom

Iako Microsoft tvrdi da je riječ o borbi protiv spama, čini se da su u toj kompaniji svjesni rastućeg nezadovoljstva zbog prisilnog uvođenja AI alata, poput Copilota i kontroverzne funkcije Recall, koja neprestano snima sve što korisnik radi na računalu. Prema najnovijim izvješćima, razmatra se smanjenje prisile na korištenje AI-a u budućim ažuriranjima Windowsa.

Što slijedi?

Microsoft je privremeno zaključao server Discord dok radi na jačim mjerama zaštite od spama. Međutim korisnici i dalje izražavaju svoje nezadovoljstvo, ne samo zabranjenom riječju, već i otvorenom kritikom na društvenim mrežama. Čak ni 'Macrohard', naziv koji je Elon Musk skovao za xAI, a zapravo provocirajući Microsoft, nije zabranjen, što neki smatraju ironijom.