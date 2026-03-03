UVRIJEDILI SU IH

Microsoft pobjesnio: Na službenom Discordu zabranili riječ 'Microslop'

Damir Rukavina

03.03.2026 u 10:05

Izvor: Profimedia / Autor: Ascannio / Alamy / Profimedia
Dok korisnici nastavljaju otkrivati načine na koje mogu proći kroz cenzuru, Microsoft u najnovijoj objavi priznaje da ljudi nisu prezadovoljni nametljivim uvođenjem AI alata u operativni sustav Windows

Microsoft je u zadnje vrijeme toliko agresivno uveo umjetnu inteligenciju u sve svoje proizvode da su korisnici stvorili novi, podrugljiv nadimak za kompaniju: Microslop. Međutim, ako pokušate koristiti taj izraz na službenom serveru Microsoft Copilot Discord, automatski ćete biti blokirani, barem prema izvješćima portala Windows Latest.

Kada netko pokušava poslati poruku s riječju 'Microslop', sustav automatski obustavlja poruku i prikazuje obavijest: 'Vaša poruka sadrži neprimjeren izraz'. Microsoft je, prema izjavi za Gizmodo, uveo ovu mjeru kao dio borbe protiv spama, a ne zbog kritika korisnika.

Korisnici pronalaze načine za zaobilaženje cenzure

Naravno, zabrana određene riječi na internetu obično dovodi do suprotnog učinka i korisnici su počeli eksperimentirati različitim varijacijama izraza, poput 'MicroStop No-Pilot', ili izmjenom velikih i malih slova. Neki su uspjeli proći kroz filtar, što je rezultiralo kaosom na serveru. Moderatori su na to reagirali zatvaranjem određenih kanala i sakrivanjem povijesti poruka da bi spriječili njihovo širenje.

Microsoft priznaje: Korisnici nisu zadovoljni AI-fikacijom

Iako Microsoft tvrdi da je riječ o borbi protiv spama, čini se da su u toj kompaniji svjesni rastućeg nezadovoljstva zbog prisilnog uvođenja AI alata, poput Copilota i kontroverzne funkcije Recall, koja neprestano snima sve što korisnik radi na računalu. Prema najnovijim izvješćima, razmatra se smanjenje prisile na korištenje AI-a u budućim ažuriranjima Windowsa.

Što slijedi?

Microsoft je privremeno zaključao server Discord dok radi na jačim mjerama zaštite od spama. Međutim korisnici i dalje izražavaju svoje nezadovoljstvo, ne samo zabranjenom riječju, već i otvorenom kritikom na društvenim mrežama. Čak ni 'Macrohard', naziv koji je Elon Musk skovao za xAI, a zapravo provocirajući Microsoft, nije zabranjen, što neki smatraju ironijom.

UVRIJEDILI SU IH

