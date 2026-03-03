Nemojte nasjesti na novu lukavu prijevaru putem Windowsa

Ali, novi val napada na korisničke račune pri Microsoftu funkcionira na drugi način.

Većina prijevara online i dalje se vrti oko jednog cilja: krađe vaše lozinke. Naučili smo paziti na lažne stranice za prijavu, sumnjive poveznice i hitne e-poruke koje nas traže 'provjeru' vjerodajnica našeg korisničkog računa.

Žrtve se prijavljuju na Microsoftovu pravu web stranicu, koriste stvarne sigurnosne provjere, pa čak i uspješno dovrše višestupanjsku provjeru, a napadači i dalje dobivaju pristup.

Ova tehnika, poznata kao phishing koda uređaja, uopće ne krade vašu lozinku već vas navede na to da sami odobrite pristup, koristeći Microsoftov vlastiti sustav za potvrdu identiteta točno onako kako je dizajniran.

Kritična točka ste - vi

Kao i druge velike tehnološke tvrtke, Microsoft je podržao tijek autorizacije uređaja (poznato i kao prijava kodom uređaja).

Vjerojatno ste se već susreli s njime - to je ona situacija u kojoj je, umjesto pune stranice za prijavu, prikazan odgovarajući kod za prijavu na svim vašim uređajima koji morate uskladiti ili unijeti kako biste dovršili postupak prijave.

To je stvarno praktično, posebno na uređajima koji ne mogu lako prikazati cijelu stranicu za prijavu ili u slučajevima kada se spajate na uređaj ograničene upotrebe (recimo televizor).

Većinu vremena ovaj je proces potpuno siguran. Ali, zloraba je moguća.

Problem je u tome što procesi prijave uređaja pretpostavljaju kako je osoba koja unosi kod pokrenula zahtjev. Ako napadač zna vašu adresu e-pošte ili neki drugi poznati kontaktni podatak, može pokrenuti zahtjev za prijavu uređaja sa svog uređaja, započinjući jedinstvenu sesiju.

Zatim Microsoft (i druge tehnološke tvrtke) generiraju legitimni kod uređaja vezan za tu sesiju.

Napadač ga neće nužno sam iskoristiti. Umjesto toga, može vam poslati kod izravno, prikriven kao drugi proces, pri čemu često koriste poznate phishing taktike:

sigurnosno upozorenje koje tvrdi kako postoji sumnjiva aktivnost

hitna obavijest o Microsoftu 365

poruke iz Teamsa ili poruka IT podrške

poslovni ili drugi zahtjevi putem e-pošte.

Zahtjev vas upućuje na odlazak na službenu Microsoftovu stranicu za prijavu i unos priloženog koda kako biste 'zaštitili' ili 'potvrdili' račun.

Otići ćete na stvarnu Microsoftovu stranicu za prijavu i provjeru identiteta.