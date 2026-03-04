Samo jedna hrvatska tvrtka našla se na popisu najbrže rastućih europskih kompanija

Postigli smo isti rezultat kao i Bosna i Hercegovina dok Slovenci imaju tri predstavnika, Česi šest, a Poljaci - 26

Na top listu FT1000 2026, sastavljenu u suradnji s istraživačkom tvrtkom Statista, uvrštene su europske tvrtke koje su ostvarile najveću složenu godišnju stopu rasta prihoda (CAGR) između 2021. i 2024. godine.

Na vrhu popisa je Healf, online trgovac proizvodima za dobrobit fizičkog i mentalnog zdravlja te zadovoljstva životom, sa sjedištem u Velikoj Britaniji i CAGR-om od 621,7 posto. Na drugom mjestu je Popeyes UK, lanac brze hrane specijaliziran za prženu piletinu (510,9 posto), a na trećem CDC Chain Drive Crane, talijanska tvrtka koja gradi i održava sustave kabelskog transporta (503,4 posto). Kompanije iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Italije čine 75 posto onih na ljestvici. Među tisuću europskih najbrže rastućih tvrtki hrvatski proizvođač tehnologije za dronove Orqa FPV nalazi se na 135. mjestu sa 710,7 posto. Nema nijedne iz Srbije, ali zato Bosna i Hercegovina ima predstavnika: građevinska tvrtka Cube Design je na 183. mjestu, uz CAGR od 502 posto.