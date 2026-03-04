Samo jedna hrvatska tvrtka našla se na popisu najbrže rastućih europskih kompanija

Postigli smo isti rezultat kao i Bosna i Hercegovina dok Slovenci imaju tri predstavnika, Česi šest, a Poljaci - 26
Na top listu FT1000 2026, sastavljenu u suradnji s istraživačkom tvrtkom Statista, uvrštene su europske tvrtke koje su ostvarile najveću složenu godišnju stopu rasta prihoda (CAGR) između 2021. i 2024. godine.
Na vrhu popisa je Healf, online trgovac proizvodima za dobrobit fizičkog i mentalnog zdravlja te zadovoljstva životom, sa sjedištem u Velikoj Britaniji i CAGR-om od 621,7 posto. Na drugom mjestu je Popeyes UK, lanac brze hrane specijaliziran za prženu piletinu (510,9 posto), a na trećem CDC Chain Drive Crane, talijanska tvrtka koja gradi i održava sustave kabelskog transporta (503,4 posto). Kompanije iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Italije čine 75 posto onih na ljestvici.
Među tisuću europskih najbrže rastućih tvrtki hrvatski proizvođač tehnologije za dronove Orqa FPV nalazi se na 135. mjestu sa 710,7 posto. Nema nijedne iz Srbije, ali zato Bosna i Hercegovina ima predstavnika: građevinska tvrtka Cube Design je na 183. mjestu, uz CAGR od 502 posto.
Slovenci su, s druge strane, zastupljeni s tri tvrtke – Docentric (413. mjesto, 226,5 posto) bavi se IT-em i softverom, kao i Zebra BI, koja je na 512. mjestu sa 174,4 posto, a proizvodna tvrtka Tosla Nutricosmetics je 912. sa 73,4 posto.
Poljska se može pohvaliti s 26 tvrtki na popisu. Mađari ih imaju osam, Bugari, Česi i Rumunji po šest, a Slovaci dvije. Kategorija IT i softver je najzastupljenija s ukupno 213 tvrtki, a slijede fintech, financijske usluge i osiguranje sa 77 te građevinarstvo i inženjerstvo s njih 76.
Kako bi se tvrtka našla na ovom popisu, morala je ispunjavati sljedeće kriterije:
- prihod od najmanje 100.000 eura ostvaren u 2021.
- prihod od najmanje 1,5 milijuna eura ostvaren u 2024.
- neovisna je (nije podružnica ili poslovnica bilo koje vrste)
- sjedište joj je u jednoj od 35 europskih zemalja
- rast prihoda između 2021. i 2024. bio je prvenstveno organski.