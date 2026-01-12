Hrvatska pamet u Las Vegasu: Četiri domaće tvrtke osvojile publiku na najvećem tehnološkom sajmu

Na najvećemu svjetskom tehnološkom događaju – sajmu CES održanom prošloga tjedna u Las Vegasu – uspješno su se predstavile četiri hrvatske kompanije: GYM3000, Xylon, InsiderCX i Agilno

Nastup hrvatskih kompanija na ovogodišnjem CES‑u, koji je krajem prošloga tjedna zaključen u Las Vegasu, nije prošao nezapaženo. U dijelu posvećenome Eureka Parku, gdje se tradicionalno gustoća adrenalina po kvadratnom metru mjeri bolje nego broj izlagača, pobjednik Idea Knockouta 2025. iskoristio je priliku na najbolji mogući način.

Pametni ručnik FitButlr njihove tvrtke GYM3000.com privukao je mnogobrojne posjetitelje, a hrvatski je tim djelovao fokusirano, bez provincijalnog straha od 'velikih dečki': pitch je bio jasan, vizualna prezentacija dojmljiva, a tehnologija dovoljno konkretna da se razgovor vrlo brzo svede na API‑jeve, integracije i modele licenciranja, umjesto na folklornu temu zašto je proizvod nastao baš u zemlji u kojoj je sport uglavnom sinonim za nogomet, eventualno tenis, a zdrav život vjerojatno nepoznanica.

I drugi hrvatski predstavnici – Xylon, InsiderCX i Agilno – pokazali su važan presjek onoga što domaća scena danas može izbaciti na globalni stol. Xylon, godinama prisutan u automotive i ugrađenim vizualnim sustavima, na CES‑u zapravo nije djelovao kao startup, već kao ozbiljan B2B igrač koji koristi Vegas kao veliku pozornicu za susrete s postojećim i budućim partnerima iz industrije autonomne vožnje i naprednih vozačkih asistencija. InsiderCX stigao je iz domene iskustva pacijenata i zdravstvenih usluga te je u startu imao zahvalnu priču: u moru generičkih 'AI for everything' rješenja, hrvatska platforma koja vrlo konkretno mjeri zadovoljstvo pacijenata i pomaže klinikama da optimiziraju terapijske putanje funkcionirala je kao zrela nijansa u pejzažu u kojem većinu pozornosti inače uzimaju gadgeti i šarene kutije.

Agilno je, kao konzultantsko‑tehnološki hibrid, na CES‑u imao mnoštvo razgovora te su oni više sličili na savjetodavne sesije s potencijalnim partnerima, u sklopu štanda kanadskog Ontarija. Tvrtka razvija cjelovita rješenja koja kombiniraju softver, umjetnu inteligenciju i hardver kako bi pomogla organizacijama da brzo i precizno prijeđu s ideje na tržište. Ono što povezuje sva četiri hrvatska nastupa jest činjenica da se više ne dolazi 'vidjeti što ima', nego s jasnim planom za koga se dolazi – i što mu se želi reći u prvih desetak sekundi razgovora. Uloga Buga i Hrvatskog Telekoma kao promicatelja vrijednosti Idea Knockouta tu nije samo logistička ili promotivna; to je izgradnja pipelinea u kojem lokalno natjecanje postaje filtar za globalnu vidljivost, a Vegas završna stanica pažljivo razrađene selekcije. Pogled s hodnika CES‑a dovoljno je brutalan podsjetnik na to da mala zemlja ne može konkurirati kvantitetom, ali može kvalitetno ciljati niše u kojima je kombinacija stručnog znanja, agilnosti i spremnosti na custom rješenja još uvijek važnija od toga koliko će ekrana na štandu istovremeno vrtjeti promo priloge.

GYM3000 na CES-u Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Mušćet







GYM3000 na CES-u Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Mušćet

Ove godine CES je okupio više od 148 tisuća posjetitelja, više od 4100 izlagača i oko 1200 startupova, raspoređenih na 2,6 milijuna kvadratnih stopa izložbenog prostora, što znači da su naše kompanije – kao mali europski akteri – bili tek mikropiksel na golemoj LED‑zidini globalne tehnološke industrije. Ipak, posjetili su ih mnogi investitori, novinari i uglednici, kao što je Renee Pea, generalna konzulica Hrvatske, zadužena za zapadnu Ameriku. CES 2026. je, gledano brojkama, imao najjače postpandemijsko izdanje, a sadržajno je prešao iz faze 'AI kao buzzword' u fazu u kojoj su roboti, autonomne platforme i integrirane usluge stvarno implementacijski spremne: izložbeni prostori su ove godine izgledali manje kao laboratoriji, a više kao pilot‑verzije budućega svakodnevnog života, uključujući AI kućne ljubimce. Četiri hrvatske tvrtke pokazuju da se domaća tehnološka priča više ne iscrpljuje u jednokratnim startup hero epizodama, nego se polako gradi kontinuitet. U tom smislu, kao i kod mnogih drugih zemalja, nužno bi bilo da se Hrvatska sljedeće godine predstavi zajedničkom platformom koja bi uključivala nekoliko startupova.