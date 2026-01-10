'Uz našu platformu svatko može biti kreator virtualnih svjetova, a AI će raditi ono što nismo ni sanjali'

Hrvatski tehnološki startup Holonet osigurao je investiciju od 220.000 eura za razvoj platforme koja bi mogla radikalno demokratizirati izradu virtualnih svjetova

Koristeći naprednu umjetnu inteligenciju i tehnologiju izravno u web pregledniku, Holonet planira srezati troškove produkcije digitalnih prostora za čak 70 posto. Alat prvotno razvijen za internu upotrebu prvo će biti ponuđen užoj zajednici koja broji 17 milijuna ljudi, no za godinu dana trebao bi ponuditi mogućnosti koje danas ni ne slutimo. Detalje su tportalu otkrili osnivači startupa Darian Škarica i Matija Manđurov. Krajem prošle godine organizacija Croatian Business Angel Network (CBAN) investirala je 220.000 eura u hrvatski tehnološki startup Holonet, pobjednika natjecanja Zagreb Connect. Riječ je o prvoj i strateškoj rundi financiranja za Holonet, u kojoj su startup podržali i poznati domaći ulagači Mihovil Barančić, Damir Sabol, Davorin Capan, Hrvoje Zlatar i Marijan Mumdžiev. Kao što smo već pisali, Holonet razvija platformu za virtualne svjetove, specifičnu po tome što ju je moguće koristiti izravno iz web preglednika. Cilj im je srezati troškove izrade virtualnog prostora, a oni mogu dosegnuti 10 do 15 tisuća eura, za drastičnih 70 posto.

Inicijalno, platforma je nastala kao interni alat za bržu i lakšu izradu virtualnih svjetova. 'Prateći razvoj umjetne inteligencije i world modela te eksperimentirajući mogućnostima, shvatili smo da to može postati platforma koja demokratizira izradu virtualnih svjetova', rekao je tportalu Darian Škarica, suosnivač i glavni izvršni direktor Holoneta. Škarica je veteran izrade virtualnih svjetova. Delta Reality, XR studio koji je pokrenuo još 2015. godine, i dalje posluje, ali je drugima prepustio njegovo vođenje da bi se mogao fokusirati na razvoj Holoneta. Dvije su tvrtke danas operativno potpuno razdvojene. No preko desetljeća iskustva u Delti i suradnje s klijentima koji su htjeli virtualna iskustva na webu doveli su do nastanka Holoneta.

Uloga umjetne inteligencije Ostvarivanje ranije spomenutih ambicioznih ciljeva trebao bi omogućiti GenAI World Creator Module, pomoću kojeg bi praktički bilo tko mogao kreirati interaktivne svjetove za više igrača odjednom, i to bez predznanja o programiranju ili 3D modeliranju. 'Pri standardnom razvoju virtualnih iskustava, kreiranje dobre i vizualno atraktivne okoline odnosi i do 70 posto vremena i troška razvoja. Rješenjem Holoneta to se radikalno smanjuje jer korisnici mogu vrlo brzo i jednostavno kreirati okolinu koristeći slike ili tekst kao prompt koji se zahvaljujući umjetnoj inteligenciji pretvara u virtualnu okolinu', istaknuo je Matija Manđurov, suosnivač i glavni razvojni programer u Holonetu. 'Želimo da korisnici mogu stvoriti što god zamisle' Za pojedine mogućnosti primjene – poput muzeja, virtualnih događaja ili edukacije – moći će se koristiti i gotovi predlošci. Oni koji žele prenijeti stvarne lokacije u virtualnu stvarnost također će to moći učiniti upotrebljavajući video okoline kao temelj, a on se potom tehnologijom Gaussian Splattinga pretvara u digitalnog blizanca stvarnog svijeta. Tako stvorene svjetove korisnik prilagođava i dodaje im interakcije u drag&drop sučelju. 'Planiramo s vremenom koristiti umjetnu inteligenciju za kreiranje 3D objekata kojima će se obogatiti prostor da bi korisnici mogli uistinu stvoriti što god zamisle', najavio je Manđurov. GenAI World Creator zamišljen je kao temeljni alat te će s vremenom biti nadograđivan novim značajkama. 'S obzirom na tempo kojim se razvijaju AI i world modeli, vjerujem da ćemo za godinu dana imati mogućnosti o kojima danas ni ne sanjamo', uvjeren je Manđurov.

Zagreb u Holonetovu svijetu Izvor: Društvene mreže / Autor: Holonet

Meko lansiranje za kreativce i zajednicu Taj će alat biti objavljivan ove godine u fazama. Prvi korak bit će lansiranje programa ranog pristupa (early access), namijenjenog kreativcima svih vrsta. Cilj je tržište koje, prema procjeni Škarice, broji oko 17 milijuna ljudi diljem svijeta. Za njih će biti otvoren izravan kanal komunikacije na platformi Discord, na kojem će moći ostaviti povratne informacije, zatražiti značajke koje bi im mogle biti korisne u radu, razmjenjivati iskustva s drugim korisnicima i dobiti izravnu podršku. 'U ovoj fazi jako smo fokusirani na podršku prvim korisnicima da bi izvukli najbolje iz Holoneta. U planu su i kreativni izazovi da bismo zbilja pogurali granice i vidjeli što sve kreativci različitih profila mogu stvoriti – i kako ih mi u tome možemo podržati razvojem sustava', najavio je Škarica. Ako vam se to čini zanimljivo, za rani pristup možete se prijaviti ovdje. Nakon što proizvod ispoliraju u suradnji s kreativcima uslijedit će hard launch za širu korisničku populaciju. Pritom će se značajno angažirati na izgradnji zajednice oko Holoneta. 'Investicija će nam omogućiti izgradnju kvalitetnih temelja da bismo u seed fazi mogli brzo i uspješno skalirati i za veći broj korisnika i za specijalizirane vertikale. Sad nas je šestoro u timu, a planiramo širenje odmah početkom godine i u razvojnom i poslovnom dijelu', najavio je Škarica.

Pad metaverzuma nije problem Meta Platforms je prošle godine prvi put srezala ulaganja u metaverzum. Usprkos ogromnim investicijama, ni oni, ni drugi veliki igrači dosad nisu uspjeli polučiti spomena vrijedne rezultate u tom području. Škaricu to ne brine. 'Dugo smo priželjkivali da se termin metaverzum barem na neko vrijeme umirovi. Početkom 2020-ih pretpostavljali smo da će upravo taj pojam, za otprilike deset godina, prirodno objediniti i zamijeniti sve ostale srodne termine. Nažalost, Meta je s kripto ekosustavom vrlo rano i agresivno uskočila u taj narativ te ga u potpunosti uništila. Rezultat je bio termin koji je istovremeno značio sve i ništa, izgubivši jasnoću, fokus i stvarnu vrijednost', objasnio je Škarica.

Virtualni svjetovi Metaverzum, dodao je, treba promatrati kroz dvije osnovne sfere: virtualne svjetove i mješovitu stvarnost. Postoje brojne platforme na kojima se danas aktivno gradi virtualne svjetove, kao što su Roblox, Fortnite, Minecraft, Rec Room i druge. Riječ je o platformama čija se vrijednost kreće od nekoliko milijardi pa do 60 milijardi američkih dolara, na koliko se danas procjenjuje vrijednost Robloxa. 'Ove platforme imaju zajedno preko pola milijarde (do čak milijardu, po nekim procjenama) mjesečno aktivnih korisnika, što pokazuje koliko su snažne i zanimljive. Njihovo vrijeme tek dolazi s generacijama djece i mladih odraslih na njima, a one će u budućnosti tražiti naprednije, otvorenije i zrelije alternative', uvjeren je Škarica.

Model monetizacije Model poslovanja za Holonet bit će pružanje softvera kao usluge (software-as-a-service, SaaS) s besplatnom verzijom za entuzijaste te plaćenim mjesečnim naknadama za one koji žele koristiti Holonet Creator u poslovne svrhe. Krenut će od kreativne industrije (marketinške i kreativne agencije, XR artisti, animatori, fotografi, snimatelji, dizajneri igara) kao segmenta sklonijeg ranijem prihvaćanju novih tehnologija i modela. 'Oni vrlo lako mogu integrirati Holonet u svoj rad i vidjeti rezultate – i financijske i kreativne', ocjenjuje Škarica.

Plan je potom širiti se na vertikale poput industrijskih treninga, arhitekture i nekretnina, prodaje luksuznih proizvoda, turizma i hotelijerstva jer te industrije već uvelike koriste virtualne svjetove. Holonet bi im trebao učiniti to isplativijim i skalabilnijim. Za krajnjeg korisnika jedini trošak (uz uloženo vrijeme i trud, naravno) trebala bi biti mjesečna pretplata, a ona će varirati ovisno o tome koliko virtualnih prostora žele napraviti, za koliko posjetitelja, jesu li potrebne dodatne opcije poput white labelinga i slično. 'Nema dodatnih naknada mimo pretplate, kao ni troškova razvoja i implementacije u klasičnom smislu. Sve se kreira kroz vrlo intuitivan web editor, a implementacija je zapravo klik kojim svoj svijet – kad ste gotovi – objavite na webu', ustvrdio je Škarica.

Potpuno nov način prezentacije Postoje i druga rješenja za izradu 3D okolina uz pomoć umjetne inteligencije, no njih je potrebno integrirati s drugim alatima ili platformama da bi postale interaktivne i dostupne krajnjim korisnicima. 'Većina takvih alata i dalje zahtijeva značajno znanje o imerzivnim tehnologijama te 3D modeliranju i programiranju', istaknuo je Škarica. Za izradu imerzivnih iskustava na razmjerno jednostavan način moguće je koristiti i postojeće platforme poput Minecrafta, međutim riječ je o zatvorenim ekosustavima s izraženim funkcionalnim i kreativnim ograničenjima.