Tvrtke traže stručnjake za uloge koje do jučer nisu postojale: Ovo su poslovi budućnosti

U doba umjetne inteligencije pojavljuju se nove kategorije poslova koji se ne uklapaju u postojeće organizacijske sheme, a usredotočeni su na suradnju između čovjeka i umjetne inteligencije i kombiniraju stručnost strojnog učenja s psihologijom, organizacijskim dizajnom i upravljanjem tijekovima rada. Za većinu tvrtki ključan je izazov otkriti kako bi ljudi i umjetna inteligencija trebali surađivati. Novi poslovi uključuju osmišljavanje te suradnje - obuku timova za nju i određivanje gdje dolazi ljudska prosudba. Pojedinci koji će se istaknuti u ovim ulogama razumiju kako ljudi funkcioniraju: njihove kognitivne granice, gdje povjerenje pada i kako ljudi donose odluke pod pritiskom. Oni također razumiju kako AI modelira razmišljanje, gdje ne uspijevaju i kako se nose s neizvjesnošću. U posljednjih nekoliko godina organizacije su prvenstveno pristupale usvajanju umjetne inteligencije dodavanjem alata postojećim poslovima ili njihovim proširivanjem. Često su nova radna mjesta bila jednostavno prepakirane inženjerske ili tehničke pozicije. Međutim, kako tvrtke prelaze s pilota na proizvodnju, fokus se počinje pomicati.

Dizajner odluka Neki poslovi usmjereni su na sigurno i strateški upravljanje umjetnom inteligencijom. Uzmimo, naprimjer, dizajnera odluka. Kako će tvrtke sve više dopuštati umjetnoj inteligenciji donošenje odluka s visokim ulozima, poput otkrivanja prijevara, odobravanja zajmova i utvrđivanja kreditnih rezultata, trebat će im netko tko će oblikovati način na koji će odluke biti donesene. Trenutačno znanstvenici i inženjeri podataka rade taj posao kao dio izgradnje sustava. Ali u bliskoj budućnosti netko će morati sjediti između algoritama i ishoda, što će biti zadaća dizajnera odluka. Oni će stvarati okvire i održavati odgovornost. Službenik za iskustvo s umjetnom inteligencijom Drugi poslovi usmjereni su na osiguravanje usklađivanja AI-a s vrijednostima i poslovnim ciljevima tvrtke. Time će se baviti službenik za iskustvo s umjetnom inteligencijom. Za razliku od glavnog službenika za AI, koji se obično usredotočuje na razvoj proizvoda, upravljanje i implementaciju, službenik za iskustvo s umjetnom inteligencijom izričito je odgovoran za to kako se ona ponaša u interakciji s ljudima. Određene vrste tvrtki i industrija vjerojatno će predvoditi u uvođenju ovakvih poslova. Naprimjer, u zdravstvu pomoćnici temeljeni na umjetnoj inteligenciji i roboti za wellness često komuniciraju s pacijentima, a posao službenika za iskustvo s umjetnom inteligencijom bio bi da tehnologija djeluje empatično, pouzdano i sigurno. Slično bi moglo biti i s obrazovnim tehnološkim tvrtkama.