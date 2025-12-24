Što baciti, a što spasiti iz pokvarenog laptopa? Pogledajte!

Ali, to ne znači kako je u potpunosti spreman za elektronički otpad. Moguće je kako više njegovih komponenti i dalje biti uporabljivo.

Za razliku od stolnog računala, nije jednostavno zamijeniti pojedine dijelove u pokvarenom prijenosnom računalu kako biste ga vratili u život.

Pokvarena matična ploča ne znači kako su RAM memorija, Wi-Fi kartica, pogon za pohranu i druge komponente za otpis. Moguće je preprodati ih, prenamijeniti ili koristiti za popravak tuđeg uređaja.

Što se isplati spasiti iz pokvarenog prijenosnog računala? Pogledajmo.

Krenimo od SSD-ova i čvrstih diskova. Ako su ispravni i ako ste ih temeljito počistili od svojih podataka, moguće ih je prodati nekome tko ih treba.

No, također ih možete zadržati i koristiti za, recimo, pohranu sigurnosnih kopija (backupova), fotografija, video zapisa i svega drugog što vam nije neposredno potrebno, a što će samo bespotrebno zauzimati prostor na novom uređaju.

RAM moduli su trenutno posebno traženi jer vlada nestašica kojoj se ne nazire kraj, pa im cijena raste.

Ako je zaslon vašeg laptopa netaknut, također može postići dobru cijenu. I njih možete koristiti kao dodatne zaslone, ako pronađete upravljački modul koji omogućuje spajanje HDMI-a i napajanja na zaslon.

To može biti tehnički zahtjevno, pa prepustite tu operaciju nekome tko se u to bolje razumije.

Moguće je kako će za rabljene tipkovnice i trackpadove u pristojnom stanju biti zainteresirani servisi za popravak računala, koji možda traže isti model za zamjenu.

Baterije su ponešto nezgodnije jer s vremenom i korištenjem gube kapacitet, pa ih je teže prodati.

Ako imate tehničke vještine za rastavljanje baterije (ili vam je pri ruci tko to zna), možete iz nje spasiti funkcionalne pojedinačne ćelije.