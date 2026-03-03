Hrvatica otkrila kako je uspjela napustiti Jordan: Preko Hrvatske nije bilo šanse

'Kad su krenuli napadi, nismo imali nikakav strah. Dapače, radili smo veliku turu i čuli kako s druge strane tuku, ali nismo to uzeli za ozbiljno. A potom su i u Amanu krenule sirene pa nam nije bilo svejedno. Srećom, kći je uspjela organizirati naš povratak. Što se Amana tiče, tamo su nam ljudi govorili da nema straha i da se ne trebamo loše osjećati. Čak smo jučer obavili turu, bili smo u amfiteatru, kazalištu...', kaže.

'Kći mi živi u Švicarskoj pa smo preko nje uspjeli putem Istanbula izaći i danas smo imali let za Zagreb', dodala je.

'Proveli smo pet divnih dana u Jordanu , a tri posljednja pod sirenama. Imali smo hotel blizu palače kralja Abdullaha II. pa smo se osjećali sigurno. Ni kod tamošnjih građana nije bilo nikakve panike', rekla je Đurđica za N1 .

Rakete nije vidjela, ali je vidjela četiri borbena zrakoplova, navodno iz američkih vojnih baza. 'Preletjeli su iznad nas', kazala je.

Izrazito skupe karte

Kaže da nije ni pokušala kontaktirati hrvatsko veleposlanstvo jer ima švicarsko državljanstvo.

'Srećom jer, moram biti iskrena, preko Hrvatske nije bilo nikakve šanse to izvesti. Znam jer je moja prijateljica pokušavala.'

Prije pomoći Švicarske, pokušala je preko agencije doći do zrakoplovnih karata za povratak.

'Bili smo u nedjelju ujutro u agenciji kraljevske kompanije Royal Jordanian i oni nam nisu dali nikakvu povoljnu ponudu za let prema Istanbulu. Nudili su London, Frankfurt... i te cijene su bile toliko visoke da jednostavno nismo mogli pristati na tu opciju. O jeftinim kartama uopće nije bilo nimalo riječi. Mislim da to nije u redu', požalila se Đurđica pa dodala:

'Bez vanjske pomoći ništa, mogu samo zahvaliti mojoj kćeri koja se toliko zauzela da je stvarno radila sve da se kupe te karte jer nam je uzela zadnja dva mjesta za Istanbul. Drugih opcija stvarno nije bilo. Iskorištava se ova situacija, ali hvala Bogu mi smo opet kod kuće u Zagrebu. Kad smo došli na aerodrom svi letovi su bili otkazani, naravno da je to bio velik šok za sve. Letjela su samo dva leta naša, jedan za Istanbul i drugi za Larnacu. Zagreb je moj grad i strašno ga volim moja prijateljica i ja smo jako sretne da smo ponovno kod kuće.'