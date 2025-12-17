Zašto cijene memorije lete u nebo i što bi još zbog toga moglo poskupjeti

U posljednje vrijeme cijene RAM modula rastu , zbog čega pojedini proizvođači pametnih telefona već predviđaju buduća poskupljenja svojih uređaja. Samsung je navodno nedavno odbio zahtjev vlastitog odjela za mobitele za isporukom RAM-a jer želi povećati profitabilnost.

RAM (kratica za Random Access Memory) je bitna komponenta u gotovo svim elektroničkim uređajima kao što su pametni telefoni, prijenosna računala, konzole, automobili...

Odgovori se krije u - umjetnoj inteligenciji

Zašto cijene RAM-a rastu? Što potiče ovo poskupljenje? Odgovori na ta pitanja uglavnom su povezana s umjetnom inteligencijom. Kako AI napreduje i potreba za računalstvom raste, velike tvrtke poput OpenAI-a, Googlea i Mete kreću u izgradnju veće infrastrukture poput novih podatkovnih (data) centara.

Da bi modeli umjetne inteligencije radili i mogli biti obučavani, vlada ogromna potreba za čipsetima poput Nvidijinih grafičkih procesora (GPU-ova).

Za proizvodnju GPU-ova jedna od ključnih komponentni je memorija velike propusnosti (HBM), a da bi je mogle dovoljno proizvesti, tvrtke poput Samsunga, SK Hynixa i Microna moraju žrtvovati proizvodnju standardne RAM memorije kao što je DDR5.

Prednost se tako daje HBM-u zbog većih profitnih marži, pa time i zarade. Ali zbog toga je proizvedeno manje RAM-a, uslijed čega dolazi do nestašice i porasta cijena.

Ozbiljan problem

Problem je toliko ozbiljan da je tvrtka Micron nedavno najavila da će zatvoriti Crucial, poznat po RAM memoriji potrošačke klase (posebno za igre), kako bi se prvenstveno usredotočila na umjetnu inteligenciju i izravnu prodaju tvrtkama.

Analitičari predviđaju da bi zalihe mogle biti ograničene, a cijene pametnih telefona povećane. Također, istraživanje IDC-ja predviđa da bi ograničenja u ponudi mogla potaknuti rast cijena, što bi uglavnom utjecalo na mobitele s operativnim sustavom Android niske i srednje klase jer su oni vrlo osjetljivi na cijene komponenti.

Isporuke pametnih telefona, prema IDC-ju, mogle bi zabilježiti blagi pad u 2026. godini. U toj analitičkoj kući također prognoziraju da će dobavljači morati usvojiti različite strategije ne bi li zaštitili svoj tržišni udio. Pojedini proizvođači originalne opreme neizbježno će morati povećati cijene ili se više okrenuti skupljim modelima s višim maržama.

'Cijene su eksplodirale od početka studenoga', rekao je Mark Chen, voditelj trgovine Uniway Computers u Kanadi u Calgaryju, koja prodaje prilagođena računala, u izjavi za CBC News.

Prema njegovim riječima, još je u listopadu 32 GB DDR5 RAM-a bilo moguće kupiti za manje od 130 dolara, no do sredine studenoga cijena se više nego udvostručila, na oko 300 dolara, a danas je teško pronaći isti komplet za manje od 400 dolara.

Iako će poskupljenja dugoročno pogoditi gotovo sve uređaje koji koriste memoriju – od pametnih telefona do kućanskih aparata i automobila – prvi udar osjeća se na tržištu osobnih računala. Osim RAM-a, poskupljuju SSD diskovi, a Plant upozorava da bi grafičke kartice mogle biti sljedeće upravo zbog velike količine memorije koju koriste.