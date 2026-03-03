Starlink podiže brzinu prijenosa podataka, obećava pristup poput širokopojasnog

U pravim uvjetima, trebalo bi izgledati i osjećati se kao da ste spojeni na visokoučinkovitu 5G zemaljsku mrežu', rekao je Michael Nicolls , viši potpredsjednik u odjelu Starlink Engineering pri SpaceX-u, tijekom sajma Mobile World Congress u Barceloni (Španjolska).

'Cilj Starlink Mobilea je osigurati zemaljsku povezivost kada ste spojeni na satelitski sustav.

Starlink se priprema za lansiranje svoje druge generacije satelita V2, koje bi trebale brzinom prijenosa podataka dostići tradicionalne zemaljske mreže.

Konstelacija satelita V2 mogla bi ponuditi brzine preuzimanja do 150 megabita u sekundi u idealnim uvjetima.

Prema Starlinku, sateliti sljedeće generacije nudit će 100 puta veću gustoću podataka od svojih prethodnika, što bi trebalo pomoći u bržem streamingu i pregledavanju, kao i pouzdanijim glasovnim pozivima.

Konstelacija bi takođe trebala ponuditi bolju pokrivenost Zemljinih polarnih regija.

SpaceX planira poslati više od 50 satelita V2 pri svakom lansiranju SpaceX-a počevši od sredine 2027., s ciljem izgradnje pune konstelacije za šest mjeseci, piše Engadget.

Starlink je također najavio partnerstvo s Deutsche Telekomom, koji će njihove usluge koristiti kako bi riješili nedostatke u pokrivenosti pristupu internetu u Europi, počevši od 2028. godine.