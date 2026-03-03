Dosta vam je AI splačina? Pogledajte kako ih možete probati izbjeći

Splačine umjetne inteligencije su posvuda. Niskokvalitetni digitalni sadržaj preplavio je feedove društvenih mreža, ekrane i zvučnike. Što možete učiniti kako bi ga se riješili ili ga barem smanjili? Pogledajmo

Nekoliko platformi uvelo je postavke i značajke koje pomažu u smanjenju sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. Imajte na umu kako je potpuno uklanjanje takvog sadržaja vjerojatno nemoguća misija.

Pinterest

Pinterest je nedavno predstavio 'tuner' koji korisnicima omogućuje određivanje količine AI sadržaja u feedovima. Prvo je predstavljen u izdanju za operativni sustav Android i desktop računala. Kasnije je postupno uveden za iOS.

U prvom izdanju pokrivao je kategorije sklone modifikaciji ili generiranju umjetne inteligencije, poput ljepote, umjetnosti, mode i uređenja doma.

Od tada je dodano još kategorija, uključujući arhitekturu, umjetnost, ljepotu, zabavu, mušku, žensku i dječju modu, zdravlje, uređenje doma te sport, hranu i piće.

Kako biste koristili tuner, otvorite Settings pa zatim refine your recommendations. Nakon toga kucnite GenAI, gdje možete koristiti prekidače za označavanje kategorija u kojima želite vidjeti manje AI sadržaja.

TikTok

TikTok - na kojem je barem 1,3 milijarde videoisječaka generiranih umjetnom inteligencijom - krajem prošle godine je testirao alate za veću kontrolu nad sadržajem generiranim umjetnom inteligencijom u feedovima For You. Nije jasno kada će to postati široko dostupno.

Možete provjeriti je li vam dostupan ako u mobilnoj aplikaciji otvorite Settings pa Content Preferences i Manage Topics, gdje je na raspolaganju hrpa klizača za kontrolu različitih vrsta sadržaja, kao što su ples, humor, stil života i priroda.

Kontrolama možete pristupiti i iz feeda For You ako kucnete dugme Share uz objavu, zatim Why this Video i nakon toga Adjust your For You te na kraju Manage topics.