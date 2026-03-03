Dosta vam je AI splačina? Pogledajte kako ih možete probati izbjeći

Ako želite manje crtanih videa mrtvih slavnih osoba, jezivih ili apsurdnih slika ili lažnih bendova koji sviraju sintetičke melodije, evo što vam je na raspolaganju
Splačine umjetne inteligencije su posvuda. Niskokvalitetni digitalni sadržaj preplavio je feedove društvenih mreža, ekrane i zvučnike. Što možete učiniti kako bi ga se riješili ili ga barem smanjili? Pogledajmo
Nekoliko platformi uvelo je postavke i značajke koje pomažu u smanjenju sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. Imajte na umu kako je potpuno uklanjanje takvog sadržaja vjerojatno nemoguća misija.
Pinterest je nedavno predstavio 'tuner' koji korisnicima omogućuje određivanje količine AI sadržaja u feedovima. Prvo je predstavljen u izdanju za operativni sustav Android i desktop računala. Kasnije je postupno uveden za iOS.
U prvom izdanju pokrivao je kategorije sklone modifikaciji ili generiranju umjetne inteligencije, poput ljepote, umjetnosti, mode i uređenja doma.
Od tada je dodano još kategorija, uključujući arhitekturu, umjetnost, ljepotu, zabavu, mušku, žensku i dječju modu, zdravlje, uređenje doma te sport, hranu i piće.
Kako biste koristili tuner, otvorite Settings pa zatim refine your recommendations. Nakon toga kucnite GenAI, gdje možete koristiti prekidače za označavanje kategorija u kojima želite vidjeti manje AI sadržaja.
TikTok
TikTok - na kojem je barem 1,3 milijarde videoisječaka generiranih umjetnom inteligencijom - krajem prošle godine je testirao alate za veću kontrolu nad sadržajem generiranim umjetnom inteligencijom u feedovima For You. Nije jasno kada će to postati široko dostupno.
Možete provjeriti je li vam dostupan ako u mobilnoj aplikaciji otvorite Settings pa Content Preferences i Manage Topics, gdje je na raspolaganju hrpa klizača za kontrolu različitih vrsta sadržaja, kao što su ples, humor, stil života i priroda.
Kontrolama možete pristupiti i iz feeda For You ako kucnete dugme Share uz objavu, zatim Why this Video i nakon toga Adjust your For You te na kraju Manage topics.
Trebao bi postojati novi klizač koji vam omogućuje smanjenje - ili povećanje - količine sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom koji primate. Ako ga ne vidite, nije vam još dostupan.
Deezer
Među platformama za streaming glazbe samo Deezer trenutno označava glazbu generiranu umjetnom inteligencijom.
Prema njihovim podacima, svaki dan na njihovu platformu pristigne 60 tisuća pjesama u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom (više od 39 posto ukupnog dnevnog broja). Prošle godine su otkrili i označili više od 13,4 milijuna takvih pjesama.
Promijenite platformu
Postoji nova generacija aplikacija usmjerenih na korisnike koji žele izbjeći umjetnu inteligenciju.
Cara je platforma za dijeljenje portfelja za umjetnike koja zabranjuje radove generirane AI-jem.
Pixelfed je Instagramov konkurent bez oglasa gdje se korisnici mogu pridružiti različitim poslužiteljima ili zajednicama, uključujući onu za umjetnost koja ne dopušta sadržaj generiran AI-jem.
Spread je nova društvena mreža sa sadržajem za ljude koji žele 'pristupiti ljudskim idejama' i 'pobjeći od poplave umjetne inteligencije'.
Pripazite na nadolazeće lansiranje diVinea, ponovnog pokretanja ugašene aplikacije za kratke videozapise Vine osnivača Twittera Jacka Dorseya.
Aplikacija je bila dostupna samo kao ograničeno predizdanje za Apple iOS. Trebala bi biti bez AI splačina i koristi više pristupa za otkrivanje AI-a. Uskoro se očekuje beta aplikacija za Android, piše AP.