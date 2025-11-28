Apetiti rastu: Nakon lošeg starta i par loših poteza tech gigant vraća se na velika vrata

Nakon lošeg starta čini se da je div iz Mountain Viewa našao dobitnu formulu za proboj na čelnu poziciju. Ipak, izazovi koji ga očekuju nisu mali

Kada je izašao ChatGPT 2022. godine, Google je bio zatečen, a lansiranjem modela umjetne inteligencije Gemini 3 i čipa Ironwood AI ovog mjeseca čini se da se vratio u utrku. Ironwood je sedma generacija tenzorskih procesorskih jedinica (TPU) te bi one trebale omogućiti 'pokretanje i skaliranje najvećih, podatkovno najintenzivnijih modela koji postoje'. Gemini 3, s druge strane, zahtijeva 'manje poticanja' i trebao bi pružati pametnije odgovore od svojih prethodnika. Dionice Alphabeta porasle su za gotovo 70 posto ove godine i nadmašile su Meta Platforms za više od 50 postotnih bodova, a njegova tržišna kapitalizacija premašila je i Microsoftovu. No, iako se čini da je Google ponovno stekao prednost, tek je malo uspio odmaknuti na iscrpljujuće konkurentnom tržištu umjetne inteligencije.

Zaokružena ponuda Geminijem 3 i Ironwoodom uspjeli su u Googleu zaokružiti ponudu umjetne inteligencije kako bi mogli opslužiti širok raspon kupaca, od potrošača do poduzeća, što im nije polazilo za rukom nakon dolaska ChatGPT-ja. Prošle godine morali su tako povući svoj proizvod za generiranje slika Imagen 2 na nekoliko mjeseci jer su korisnici otkrili niz povijesnih netočnosti. Pokretanje AI Overviewsa izazvalo je sličnu reakciju kada je otkriveno da taj alat daje pogrešne savjete, što su u Googleu naknadno ispravili dodatnim zaštitnim ogradama. Gemini 3 došao je vrlo brzo nakon Geminija 2.5, predstavljenog u proljeće ove godine, a hiperrealistične značajke generiranja slika alata Nano Banana pomogli su Geminiju u svrgavanju ChatGPT-ja s vrha ljestvice Appleove trgovine App Store u rujnu. Nakon lansiranja Geminija 3, Google je prošli tjedan izdao i Nano Banana Pro.

Podaci i čipovi daju vjetar u leđa Vlasništvo nad YouTubeom i svim sadržajem na toj videoplatformi daje Googleu prednost kada su u pitanju modeli obuke za generiranje slika i videa te je pitanje mogu li se OpenAI i Anthropic mjeriti s time. Osim toga, uspješno je ugradio svoje modele umjetne inteligencije u poslovne proizvode, potičući prodaju Google Clouda. U poslovnim rezultatima za treći kvartal prošlog mjeseca Google je ostvario svoj prvi kvartal sa 100 milijardi američkih dolara, potaknut rastom clouda. Google Cloud pokazao je tako solidan rast, uz 155 milijardi dolara vrijednih narudžbi koje tek treba isporučiti. Također, tu su i čipovi, segment u kojem konkurencija uglavnom tek pravi prve korake. Ironwood bi trebao biti gotovo 30 puta energetski učinkovitiji od njihovog prvog TPU-a iz 2018. godine, a čipovi ASIC pokazali su se kao adut u rukavu - pomogli su u zaključivanju poslova vrijednih milijarde dolara s kupcima poput Anthropica. Google bi mogao zaprijetiti i Nvidiji, trenutno nedodirljivoj kraljici hardvera za umjetnu inteligenciju, jer može ponuditi ne samo paket koji će obuhvaćati hardver i softver, već i optimizaciju oba ta segmenta. Sve to potiče entuzijazam ulagača na Wall Streetu. Ipak, dominacija još nije zajamčena.