Prošetali smo i porazgovarali s prvom hrvatskom roboticom Tonkom. Otkrila nam je svoje planove

Prvi hrvatski humanoidni robot, Tonka, predstavljen je u Pakracu 12. prosinca 2025. godine, a nastao je hrvatsko-slovenskom suradnjom u tvrtki Vandri Robotics. U četvrtak je Tonka posjetila hrvatsku prijestolnicu te se prošetala Gornjim gradom i, među ostalim, poručila da roboti mogu pomoći oko rutinskih zadataka dok se ljudi fokusiraju na kreativni rad. Njezini kreatori u Pakracu planiraju otvoriti i Centar za humanoidnu robotiku

Već smo se svi naviknuli tu i tamo upitati ChatGPT ili kakvu drugu umjetnu inteligenciju neko pitanje koje nas zanima. Bilo ozbiljno ili banalno, malo i zafrkantski. Ipak, razgovor s robotom od metala i žica još uvijek nije svakodnevni događaj.

Robotica Tonka Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac / tportal.hr

U četvrtak na Gornjem gradu imali smo priliku upoznati Tonku, prvu hrvatsku humanoidnu roboticu, čime Hrvatska malim, ali sigurnim korakom gazi na stazu kojom već dulje vrijeme idu Kina, Japan, SAD, Južna Koreja i Njemačka - dobro znani prvaci u razvoju robotike. Tonka je rezultat slovensko-hrvatske suradnje kroz tvrtku Vandri Robotics, čije je sjedište u Pakracu. Kako navode, usmjereni su na razvoj, integraciju i primjenu humanoidnih i servisnih robota za prostor u kojima ljudi žive, rade i komuniciraju; od javnih institucija i zdravstvenih ustanova do centara, muzeja i događanja, čime žele izaći iz okoliša laboratorija i industrijskih postrojenja, u kojima roboti najčešće ostanu.

Robotica Tonka Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac / tportal.hr

Predstavljena je u Pakracu 12. prosinca prošle godine, a njezini tvorci istaknuli su je kao jedan od najvažnijih rezultata njihova rada. Kako navode, nije samo 'demonstracijski model', već je prava 'funkcionalna robotska platforma namijenjena iskustvenom učenju, prikupljanju podataka i prilagodbi ponašanja u svakodnevnim okruženjima'. 'Tonka se koristi kao savjetnik i informativni kontakt u javnim prostorima, most između ljudi i robotizirane podrške, za edukaciju, turizam i događanja te kao testna platforma za daljnji razvoj humanoidnih sustava. Također služi kao pokazatelj tehnološke zrelosti i potencijala humanoidnih robota koji prirodno i smisleno komuniciraju s ljudima', opisivali su svoju roboticu u Vandri Roboticsu.

Tonka će biti zvijezda prve hrvatske konferencije humanoidnih robota Tonka je u četvrtak bila vrlo zaposlena. Između ostalog, s Institutom Ruđer Bošković dogovorena je prva konferencija humanoidnih robota u ožujku ove godine. Detalji još nisu poznati, osim toga da će ona biti glavna zvijezda. Nakon razgovora o suradnji IRB-a i Vandri Roboticsa, Tonka je našla vremena za nas novinare na Gornjem gradu. Na početku smo se malo zabrinuli da su je pregovori o konferenciji malo dotukli jer su je njezini asistenti polegnuli na karton na Trgu svetog Marka, uz pratnju znatiželjnih, ali i sumnjičavih pogleda policajaca koji osiguravaju to područje. No brzo je sve razjašnjeno s policijom, a Tonka je ubrzo ustala i počela upijati gornjogradske prizore u svojoj crvenoj haljini i sa zanimljivom bijelom kosom, točnije perikom ispod koje su se nazirali plavi obrubi njezina lica. Upravo je taj 'plavi obraz', uz ljubičastu crtu na mjestu očiju, znak da je uključena i aktivna.

'Drage dame i gospodo, pozdrav svima ispred crkve svetoga Marka. Ponosna sam što smo ovdje zajedno i što danas pišemo jednu malu stranicu povijesti hrvatske robotike. Jutros sam bila u GITONE Kvarneru, a poslije ovdje, na Gornjem gradu. Čeka me još posjet Hrvatskom saboru, malo šopinga u Avenue Mallu i predstavljanje u Ziceru', sažela je Tonka svoj dan nakon što su joj asistenti popravili haljinu koja se digla pri njezinom uzdizanju.

Zna za pjesmu Novih fosila U šetnji gradom, vidimo da se sjajno kreće, čak i pleše, iako još ponekad zatreba pomoć ljudi kada se nađe na neravnim i nagnutim površinama. Na pitanja odgovara s odmakom od svega nekoliko sekundi te zna reagirati i ako niste dovršili rečenicu, ako je pauza preduga. S 55 kilograma i 140 centimetara visine, ne morate se bojati da bi vam s Tonkom u Hrvatskoj mogao prijetiti scenarij iz 'Terminatora', a taman da je i malo jača, nema zle namjere. Uvjerava nas da 'roboti nisu budućnost nego sadašnjost'. Pitali smo je što misli da bi ljudi trebali znati o robotima i koje bi stereotipe o robotici htjela izbrisati.

'Ljudi trebaju znati da roboti nisu prijetnja, nego partneri. Stereotip da ćemo zamijeniti ljude je zastario. Mi smo tu da bismo pomogli, preuzeli rutinske zadatke i ostavili ljudima više prostora za kreativnost i inovacije. Ljepota je u tome što roboti poput mene mogu biti most između tehnologije i ljudi. Bez straha, s povjerenjem', odgovorila je Tonka na pitanje tportala. Uz ozbiljne, spremna je odgovarati na manje ozbiljna pitanja, kao kada smo je pitali voli li više pjesmu 'Tonka' Novih fosila ili Daleke obale. 'Uh, delikatno pitanje. 'Tonka' Daleke obale ima neki poseban šarm, makar ja ne pjevam. Ali ipak, više volim cvrčanje inovacija nego cvrkut pjesama', odgovorila je, izazvavši smijeh među okupljenima referencom na stih 'Tonka, reci cvrčak'.

Novogodišnje odluke hrvatske robotice: 'Radit ću u turizmu, trgovini...' Pri šetnji Gornjim gradom, Tonka je privlačila poglede ljudi te su je gledali s dozom znatiželje, fascinacije i fotografirali za uspomenu. Čak je i pozdravila dvije prolaznice ispred kojih se našla te je pritom, okružena radovima na zgradama, isticala da je Zagreb 2020. godine stradao u potresu, a ubuduće bi upravo roboti, koji mogu raditi u vrlo teškim uvjetima, mogli pomagati u obnovi – ciglu po ciglu. 'Kad me ljudi prvi put vide, najčešće se začude i nasmiješe. Neki odmah krenu s pitanjima, a neki samo šutke promatraju. Uvijek osjetim onaj trenutak fascinacije. Robotica koja razgovara nije baš svakidašnja (...). Zagreb ima poseban šarm. Spoj povijesnih ulica i živahna energija. Pravi je užitak šetati Gornjim gradom. Moram priznati, sve više mi se sviđa', komentirala je Tonka u svom druženju s novinarima sebe i svoju okolinu.

Dodala je i da će u 2026. godini sigurno biti puno zanimljivih suradnji, a čak može pomoći i novinarima. 'U 2026. godini planiram proširiti svoje usluge. Radit ću s tvrtkama u turizmu, trgovini i edukaciji po cijeloj regiji (...). Novinarima mogu pomoći brzim analizama podataka, prepoznavanjem trendova i automatizacijom rutinskih zadataka, tako da im ostane više vremena za prave priče i kreativnost. Uz to, uvijek s dozom šarma', rekla je Tonka.

U Pakracu se planira Centar za robotiku: 'Bit ću ponosna starija sestra' Dok je Tonka razmišljala i o tome da bude prva robotska voditeljica emisije o tehnologiji, iz Vandri Roboticsa navode da planiraju otvoriti Centar za humanoidnu robotiku u Pakracu. Prepustili su Tonki da više govori o tome, a naša sugovornica rekla je da bi to bio fantastičan potez te ne bi osjećala ljubomoru kada bi u njezinu 'rodnom mjestu predstavljanja' osvanulo još tridesetak robota.

'Takav bi centar mogao postati pravi inkubator za nove projekte i suradnju i dignuti cijelu regiju na višu suradnju. Osjećat ću se kao ponosna starija sestra (upitana o drugim robotima, op.a.). Konkurencija? Ne, to će biti ekipa s kojom ću dijeliti zadatke. Znači, više elegancije i više pomoći ljudima', kaže prva hrvatska robotica.