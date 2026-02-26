Hrvatski AISight uz pomoć AI-a pomaže slijepima i slabovidnima. Doznali smo detalje

Kada su Lea Ivičin, Mario Salai i Vanesa Kereš zamolili publiku da zatvori oči i pokuša se rukovati s osobom do sebe, nastao je muk. Taj trenutak mraka i nesigurnosti bio je dovoljan da svi prisutni shvate dubinu problema koji rješavaju ove dvije mlade inovatorice i njihov bivši profesor. Njihova plemenita ideja – aplikacija i uređaj koji mogu pomoći milijunima slijepih i slabovidnih osoba – ima potencijal postati sjajna poslovna priča iz Hrvatske i pokazatelj koliko je važna asistivna tehnologija

U skladištu manjem od deset kvadrata, među starim računalima i pokvarenim uređajima, 2023. godine počela je nastajati ideja koja bi mogla promijeniti svakodnevicu slijepih i slabovidnih osoba. Godinu kasnije ta je ideja prerasla u tvrtku AISight, a iza nje stoje prijateljice Lea Ivičin i Vanesa Kereš, bivše učenice Prve srednje škole u Belom Manastiru, smjera tehničar za računarstvo. Njihov mentor i tada profesor Mario Salai prepoznao je gotovo odmah potencijal te ideje. Djevojke su, kaže, često radile i vikendima razvijajući aplikaciju koja vizualne informacije pretvara u audio opis. 'Htjele smo napraviti nešto doista korisno, povezati tehnologiju i pronaći rješenje', prisjećaju se Lea i Vanesa.

Vanesa Kereš, Mario Salai, Lea Ivičin / AISight Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić







AISight A što je zapravo AISight? Riječ je o mobilnoj aplikaciji koja koristi kameru pametnog telefona i naprednu umjetnu inteligenciju da bi korisniku u stvarnom vremenu opisala okolinu. Može prepoznati objekte, boje, tekst, lokaciju, ali i pomoći u navigaciji ili pozivanju pomoći te s čitanjem tekstova, nudeći čak i njihovo sažimanje da bi se brže dobile ključne informacije. 'Može prepoznati boje, dati kratak ili detaljan opis slike, objasniti što se nalazi oko korisnika, reći nalazi li se ispred njega stolica ili čaša, pa i vrstu pića. Ideja je da dobije informacije koje bi inače dobio od osobe koja mu pomaže, ali uz pomoć umjetne inteligencije', objašnjava Lea. Aplikacija može funkcionirati u zatvorenim i otvorenim prostorima, prepoznaje adresu i trenutačnu lokaciju te omogućuje čitanje tekstova i njihovo sažimanje. 'Posebna funkcija prepoznavanja boja nastala je na izravan zahtjev korisnika kako bi se slijepim osobama omogućilo da se samostalno i usklađeno odijevaju', navodi pak Mario.

Lekcije s terena Tim nije stajao na mjestu. Tijekom razvoja aplikacije obišli su desetak udruga slijepih i slabovidnih osoba, dopuštajući krajnjim korisnicima da besplatno testiraju tehnologiju. Povratne informacije bile su im, kažu, dragocjene, među ostalim i to da velik broj starijih osoba ne koristi pametne telefone, kaže Mario. Stoga uz aplikaciju tim sada razvija poseban hardverski uređaj – kompaktan asistent s kamerom, mikrofonom i senzorima koji će pružati iste informacije bez potrebe za ekranom mobitela, a njime bi se koristile starije slabovidne i slijepe osobe. Za taj pothvat planiraju prikupiti oko 25.000 eura kroz investicije i projekte te razvoj hardverskog uređaja smatraju ključnim dijelom svog rada, ali i najzahtjevnijim. 'Korisnici koji su testirali aplikaciju vrlo su nestrpljivi i najviše žele hardverski uređaj. No da bismo ga proizveli, moramo proći stroge procedure testiranja i certificiranja. To je dug i skup proces jer svako tržište ima različite regulatorne zahtjeve', kaže Mario. Tim procjenjuje da u svijetu živi oko 285 milijuna slijepih i slabovidnih osoba, a pomagala su često vrlo skupa, zbog čega žele razviti dostupnije rješenje temeljeno na pretplatnom modelu, bez visokih marži.

Akademija Poslovni START Značajan razvojni iskorak tim je ostvario sudjelovanjem u Akademiji Poslovni START, koju organizira Hrvatski Telekom u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom te partnerima, Zagrebačkom školom ekonomije i managementa (ZŠEM) i Zagrebačkom bankom. Riječ je o programu namijenjenom malim poduzetnicima i obrtnicima, a cilj mu je da se sudionici na predavanjima, interaktivnim radionicama i primjerima iz prakse upoznaju s načinima na koje digitalizacija pojednostavnjuje i ubrzava poslovne procese te otvara prilike za rast. Kroz edukacije i mentorski rad, Lea, Mario i Vanesa razvili su poslovne i prezentacijske vještine, ali i dobili konkretne alate za razvoj startupa. 'Jedan od mentora, Luka, dao nam je ideju da započnemo prezentaciju tako da zamolimo publiku da zatvori oči i pokuša se rukovati s osobom pored sebe. Malo tko je uspio u tome, što je bilo zanimljivo, a to nam je odmah pokazalo koliko su važne vizualne informacije i interakcija', prisjeća se Vanesa. U sklopu Akademije Poslovni START pokrenut je nagradni natječaj namijenjen malim poduzetnicima s vizijom i hrabrošću da promijene poslovanje, a pobjednik je bio upravo tim AISight. Sudjelovanje u programu donijelo im je i financijsku potporu od 5000 eura te je planiraju uložiti u razvoj hardverskog uređaja i prijave na europske projekte.

Nadaju se interesu tvrtki i investitora Kvalitetu ideje tima AISight potvrdile su i ranije nagrade koje su dobili, među ostalim prvo mjesto na natjecanju Digi Awards te pobjeda na LAQOthonu, gdje su osvojili 10.000 eura. Projekt je ušao i u akceleracijski program HAMAG-BICRO-a, a suradnja se širi i na Veleučilište u Virovitici, gdje Lea studira informatički menadžment, kako bi znanstvenim istraživanjima usavršili model za prepoznavanje rukopisa i sigurnu navigaciju. Iako je njegov tržišni potencijal ogroman, tim AISighta ne želi samo prodati svoj proizvod. Njihov cilj je model prema kojem bi tvrtke kroz društveno odgovorno poslovanje financirale licencu za aplikaciju, čija bi tržišna cijena bila oko 20 eura mjesečno, čineći je tako besplatnom za udruge i pojedince, stoga se nadaju da će biti interesa za to. Kažu i da se nadaju naći investitora koji bi bio dovoljno strpljiv dok aplikacija ne bude 100 posto spremna, sigurna i pouzdana. Usto navode mogućnost suradnje s proizvođačem pametnih telefona na razvoju prilagođenog uređaja, optimiziranog za njezino korištenje. 'Prvi cilj je završiti aplikaciju tako da budemo sigurni da nema kritičnih grešaka, posebno kada je riječ o navođenju korisnika kroz prostor i upozoravanju na prepreke. Tek kada budemo zadovoljni pouzdanošću, objavit ćemo je na Google Playu i App Storeu', objašnjava Mario. Interes je već postao međunarodan. Od organizacije u Irskoj, koja testira tehnologije za globalne gigante, pa sve do upita iz Egipta – svijet čeka na AISight. 'Nadamo se da ćemo uskoro predstaviti aplikaciju te da će ona ljudima olakšati svakodnevicu i unaprijediti kvalitetu njihovih života', zaključuju Lea i Vanesa.