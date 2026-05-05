OpenAI: Musk je htio 80 milijardi dolara za kolonizaciju Marsa

Musk je rekao da zaslužuje većinski udio zbog svog poslovnog iskustva te da namjerava iskoristiti taj udio za izgradnju samoodrživog grada na Marsu, naveo je Brockman.

Dodao je da je osnivač Tesle i SpaceX-a jasno dao do znanja da želi postati ćelnik OpenAI-ja ako se to dogodi. S am Altman, sada glavni izvršni direktor tvrtke, bio je jedini drugi kandidat.

Brockman je rekao da je Musk 2017. htio da OpenAI promijeni svoju strukturu jer je neprofitnoj organizaciji bilo preteško prikupiti količinu novca potrebnu za izgradnju naprednih AI modela.

Elon Musk, suosnivač OpenAI-ja, tuži tvrtku na temelju tvrdnje da je nepropisno postala profitna organizacija, napustila dobrotvorne ciljeve i da bi se trebala vratiti neprofitnom poslovanju.

Suđenje bi moglo bi odrediti budućnost tvrtke koja je izazvala široko rasprostranjenu pomamu za generativnom umjetnom inteligencijom nakon lansiranja ChatGPT-ja krajem 2022. godine.

Musk tvrdi da ga je Altman prevario da donira 38 milijuna dolara neprofitnoj organizaciji, samo da bi ona napustila svoje dobrotvorne ciljeve i postala profitna organizacija za vlastito bogaćenje.

Traži 150 milijardi dolara odštete neprofitnoj organizaciji te da se Altman i Brockman uklone s vodećih pozicija.

OpenAI tvrdi da je Musk ogorčen jer je napustio tvrtku prije uspjeha i sada želi kontrolu. Također navodi da tužbom želi ojačati vlastitu tvrtku za umjetnu inteligenciju xAI, koja je sada dio SpaceX-a.

U ožujku 2019. OpenAI se restrukturirao u profitni subjekt kojom upravlja neprofitna organizacija, što mu je omogućilo prihvaćanje novca vanjskih investitora.

OpenAI je od tada prikupio više od 100 milijardi dolara za zapošljavanje istraživača, kupnju računalne snage i širenje prije potencijalne inicijalne javne ponude dionica od bilijun dolara ove godine.