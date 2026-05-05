Europa u usponu: Kako su male države postale magnet za najtraženiju radnu snagu današnjice

Male europske države su konkurentnije u privlačenju za umjetnu inteligenciju talentirane radne snage kad se uzme u obzir samo broj stanovnika
Iako su Sjedinjene Države i Indija još u vodstvu, Europa se pojavljuje kao jedno od glavnih odredišta za stručnjake za umjetnu inteligenciju. Nova studija otkrila je kako Irska, Njemačka i Nizozemska sve više privlače talente za umjetnu inteligenciju.
Indija je najkonkurentnija za netehničke profile i profile za razvoj softvera, dok SAD dominira u inženjerima umjetne inteligencije.
No, Europa učvršćuje poziciju na trećem mjestu. Pooštravanje imigracijskih pravila u SAD-u otežava dolazak međunarodnih studenata i radnika, što mnoge tjera u potragu za karijerom drugdje.
U isto vrijeme se broj talenata koji dolaze iz Kine smanjuje, čini se.
Prednjači Velika Britanija, Nizozemska u usponu
Njemački think tank Interface ispitao je podatke 1,6 milijuna stručnjaka za umjetnu inteligenciju koje je prikupila Revelio Labs, tvrtka za radnu snagu. Radnici su bili grupirani u tri široke kategorije: netehničke uloge, tehnički stručnjaci kao što su programeri softvera i podatkovni znanstvenici te napredni istraživači i inženjeri umjetne inteligencije.
Ujedinjeno Kraljevstvo je treće najveće tržište u svijetu, s otprilike 145 tisuća stručnjaka za umjetnu inteligenciju. U Europi Njemačka, Italija, Nizozemska i Francuska su u prvih 10 za najveći broj stručnjaka za umjetnu inteligenciju. Posebno se ističe Njemačka sa 17 tisuća inženjera umjetne inteligencije, što je četvrti najveći broj u svijetu.
No, male europske države su konkurentnije kad se uzme u obzir samo broj stanovnika. Irska je drugo najveće tržište za AI talente u svijetu nakon Singapura, s 4,19 AI stručnjaka na 1000 stanovnika, pokazalo je istraživanje. Švicarska (3,25), Luksemburg (3,18), Nizozemska (2,56) i Danska (2,33) također su 10 najvećih tržišta.
Nizozemska posebno postaje magnet za američke stručnjake za umjetnu inteligenciju koji se sele u Europu. Također se može pohvaliti najvećim brojem inženjera umjetne inteligencije u Europskoj uniji.
Ipak, to još nije u potpunosti pretočeno u komercijalni uspjeh jer ulaganja namijenjena rizičnim projektima u nizozemske AI tvrtke još zaostaju za europskim prosjekom.
Dvije strategije, podjednako važne
Studija je također ispitala u koje gradove se sele globalni talentirani stručnjaci za umjetnu inteligenciju.
München, Amsterdam i Berlin jedini su europski gradovi u prvih 25 na globalnoj razini.
Prije dvije godine Interface je identificirao Francusku kao jednog od europskih tehnoloških lidera, ali je njezin nacionalni rang značajno pao. Pariz je i dalje jedna od europskih tehnoloških prijestolnica. Ali, ta se država suočava sa sve većim izazovima u zadržavanju talenata.
Rezultati dolaze unatoč promjeni politike koja je uklonila porez na zapošljavanje radnika izvan Europske unije. Prošle godine broj dugoročnih viza za strane talente pao je za gotovo osam posto, uz samo skromne dobitke u znanstvenim područjima.
Istraživači kažu kako je Francuska pred financijskim izazovom: ima snažan sustav umjetne inteligencije, ali zbog sporije prilagodbe i dinamike ulaganja suparnici su ju nadmašili u privlačenju i zadržavanju talenata.
Francuska je jedna od rijetkih država Unije koja ima više žena na visokim položajima u području umjetne inteligencije. 'Razvijanje vlastitog talenta i privlačenje inozemnog talenta su komplementarne strategije. Države koje oslabe jednu osjetit će učinke na drugoj', upozorili su istraživači.
Rastuća uloga Indijaca
Tijek talenata iz Indije postaje sve važniji za europske AI ambicije. Indijci sada čine više od 16 posto globalne AI radne snage, a sve veći udio bira Europu za obrazovanje i karijeru.
Diljem Unije indijski talenti porasli su sa 7,7 u 2024. na 8,3 posto u 2025., što odražava stalne napore za većom suradnjom Unije i Indije. To je bilo najočiglednije u Irskoj, gdje indijski zaposlenici čine gotovo 30 posto njezinog fonda talenata za umjetnu inteligenciju, u odnosu na 21 posto u 2024. godini.
Njemačka i Nizozemska također su zabilježile porast upisa indijskih studenata zbog ciljanih inicijativa za zapošljavanje usmjerenih na studente koji bi se preselili u Sjedinjene Države radi studiranja, piše Euro News.