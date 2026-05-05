Europa u usponu: Kako su male države postale magnet za najtraženiju radnu snagu današnjice

Male europske države su konkurentnije u privlačenju za umjetnu inteligenciju talentirane radne snage kad se uzme u obzir samo broj stanovnika

Iako su Sjedinjene Države i Indija još u vodstvu, Europa se pojavljuje kao jedno od glavnih odredišta za stručnjake za umjetnu inteligenciju. Nova studija otkrila je kako Irska, Njemačka i Nizozemska sve više privlače talente za umjetnu inteligenciju. Indija je najkonkurentnija za netehničke profile i profile za razvoj softvera, dok SAD dominira u inženjerima umjetne inteligencije. No, Europa učvršćuje poziciju na trećem mjestu. Pooštravanje imigracijskih pravila u SAD-u otežava dolazak međunarodnih studenata i radnika, što mnoge tjera u potragu za karijerom drugdje. U isto vrijeme se broj talenata koji dolaze iz Kine smanjuje, čini se.

Prednjači Velika Britanija, Nizozemska u usponu Njemački think tank Interface ispitao je podatke 1,6 milijuna stručnjaka za umjetnu inteligenciju koje je prikupila Revelio Labs, tvrtka za radnu snagu. Radnici su bili grupirani u tri široke kategorije: netehničke uloge, tehnički stručnjaci kao što su programeri softvera i podatkovni znanstvenici te napredni istraživači i inženjeri umjetne inteligencije. Ujedinjeno Kraljevstvo je treće najveće tržište u svijetu, s otprilike 145 tisuća stručnjaka za umjetnu inteligenciju. U Europi Njemačka, Italija, Nizozemska i Francuska su u prvih 10 za najveći broj stručnjaka za umjetnu inteligenciju. Posebno se ističe Njemačka sa 17 tisuća inženjera umjetne inteligencije, što je četvrti najveći broj u svijetu. No, male europske države su konkurentnije kad se uzme u obzir samo broj stanovnika. Irska je drugo najveće tržište za AI talente u svijetu nakon Singapura, s 4,19 AI stručnjaka na 1000 stanovnika, pokazalo je istraživanje. Švicarska (3,25), Luksemburg (3,18), Nizozemska (2,56) i Danska (2,33) također su 10 najvećih tržišta. Nizozemska posebno postaje magnet za američke stručnjake za umjetnu inteligenciju koji se sele u Europu. Također se može pohvaliti najvećim brojem inženjera umjetne inteligencije u Europskoj uniji. Ipak, to još nije u potpunosti pretočeno u komercijalni uspjeh jer ulaganja namijenjena rizičnim projektima u nizozemske AI tvrtke još zaostaju za europskim prosjekom. Dvije strategije, podjednako važne Studija je također ispitala u koje gradove se sele globalni talentirani stručnjaci za umjetnu inteligenciju. München, Amsterdam i Berlin jedini su europski gradovi u prvih 25 na globalnoj razini.