Uz Terezu je cijelu večer bila posebna podrška, a evo tko je ona

Oproštajni koncert Tereze Kesovije na splitskom Starom placu obilježile su snažne emocije, ali i trenuci koji su pokazali koliko je glazbena diva željela posljednji put stati pred publiku grada koji joj je jako važan

Tereza Kesovija oprostila se od velike koncertne pozornice nastupom na Starom placu u Splitu, u sklopu programa Sudamje, a večer je od početka imala poseban emotivni naboj.

Koncert je zbog velikog interesa publike organiziran 3. svibnja na otvorenom prostoru nekadašnjeg Hajdukova stadiona, nakon što je ranije najavljeno da će se održati u sklopu gradskog programa proslave svetog Dujma. Jedan od detalja koji je privukao pažnju publike i medija bila je žena koja je pridržavala Terezu tijekom većeg dijela koncerta, a svi su se pitali tko je tajanstvena plavuša koja je stalno bila uz legendarnu glazbenicu. Riječ je o fizioterapeutkinji Katici iz Splita, a ona joj je pomogla da se sigurnije kreće po pozornici i izbjegne rizik od pada ili ozljede. Tereza se pritom oslanjala i na štap, no to je nije spriječilo da iznese tu večer u svom prepoznatljivom tonu: emotivno, dostojanstveno i s dozom humora. 'Duša hoće, ali tijelo ne da' Tereza se publici u nekoliko navrata obratila iskreno i neposredno, bez pokušaja da prikrije fizički napor. U jednom trenutku poželjela je sjesti, našalivši se na račun svojih koljena. 'Ja moram malo sist... Samo da nađem stolicu. Uf, moja kolina... Pa domaći smo', rekla je okupljenima.

Tereza Kesovija Izvor: Cropix / Autor: Vedran Peteh / CROPIX





Publika je reagirala s toplinom, a Tereza je nastavila u istom tonu. Pokazala je koljeno s ružičastim steznikom i duhovito dodala: 'Duša hoće, ali tijelo ne da, pa se ljuljam kao barka na olujnom moru.' Upravo su takvi trenuci obilježili večer: na pozornici nije bila samo velika pjevačica koja se oprašta od publike, nego i žena koja otvoreno govori o godinama, tijelu i granicama, ne odričući se pritom svoje energije i scenskog šarma. Koncert na Starom placu bio je zamišljen kao veliko priznanje Terezi, umjetnici čija karijera traje više od šest desetljeća, te je bez sumnje bio jedan od najemotivnijih glazbenih događaja godine, za kojim je vladao i veliki interes publike. Na pozornici su joj se pridružili glazbeni gosti, a program su vodile Nada i Mirta Šurjak. Večer je imala i snažnu simboliku jer je Split, grad uz koji je Tereza godinama bila jako vezana, bio mjesto njezina velikog oproštaja od publike, a ona je prije tog nastupa govorila o zdravstvenim problemima zbog kojih se odlučila povući sa scene. U emisiji 'Nedjeljom u 2' otvoreno je govorila i o problemima s vidom i sluhom, priznajući da godine nose svoje posljedice. No njezin nastup u Splitu pokazao je da se od publike željela oprostiti osobno, izravno i na mjestu koje za nju ima posebno značenje.

