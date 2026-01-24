PLES MILIJARDI

Teškaši umjetne inteligencije spremaju se za burzu: 16 tisuća ljudi preko noći bi mogli postati milijunaši

Zoran Korda

24.01.2026 u 21:00

Ilustracija Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: SPENCER PLATT / Getty images / Profimedia
Najmanje tri mega kompanije iz kategorije najvrjednijih privatnih tehnoloških tvrtki priprema se ove godine za uvrštavanje svojih dionica na javno tržište, postavljajući prekretnicu za Silicijsku dolinu i njezin procvat umjetne inteligencije.

Iz neformalnih izvora stiže sve više signala o pripremi vodećih AI kompanija za javnu ponudu dionica. Anthropic i OpenAI, dvije istaknute tvrtke za umjetnu inteligenciju, poduzele su rane korake za izlazak na burzu, a SpaceX, zrakoplovna tvrtka Elona Muska, navodno je u potrazi za investicijskom bankom koja bi vodila IPO.

Svaka od navedenih privatnih tvrtki bila bi među najvrjednijima za izlazak na burzu, nakon debija enegetskog diva Saudi Aramco 2019. s rekordnom vrijednošću od 1,7 bilijuna dolara. Anthropic, koji je u dosadašnjoj fazi razvoja privukao milijarde dolara od tehnoloških diovova poput Amazona i Googlea, u pregovorima o financiranju procijenjen je na 350 milijardi dolara, OpenAI vrijedi oko 500 milijardi dolara, a SpaceX je nedavno procijenjen na 800 milijardi dolara. Ova uvrštenja mogla bi donijeti novi procvat za Wall Street i Silicijsku dolinu nakon nekoliko slabih godina. Val javnih ponuda mogao bi pokrenuti ludilo među investitorima koji vjeruju u procvat umjetne inteligencije, a banke s Wall Streeta mogle bi zaraditi stotine milijuna na pripremi uvrštenja.

Visoka napetost oko tajminga

Međutim, još uvijek postoji neizvjesnost oko tajminga. Svako povećanje volatilnosti tržišta, geopolitičkog rizika ili napetosti oko međuizbora u SAD-u, ili ako se pokaže da kompanije jednostavno još nisu dovoljno spremne, moglo bi značiti odgodu IPO-a.

Najpoznatiji proizvod Anthropica serija je jezičnih modela pod nazivom Claude
Najpoznatiji proizvod Anthropica serija je jezičnih modela pod nazivom Claude Izvor: Profimedia / Autor: Thomas Fuller / Zuma Press / Profimedia

Anthropic i OpenAI trenutno su u vrlo ranoj fazi procesa. Anthropic, tvrtka za istraživanje i sigurnost umjetne inteligencije (AI), najpoznatija po razvoju serije velikih jezičnih modela pod nazivom Claude, u prosincu je od od odvjetničkog društva Wilson Sonsini zatražila da im pomogne u početku priprema za izlazak na burzu, izvjestio je nedavno The Financial Times.

OpenAI, vodeća tvrtka u tekućem procvatu umjetne inteligencije, poznata po GPT-ovoj obitelji velikih jezičnih modela, provela je 2025. godinu transformirajući se iz neprofitne u profitnu tvrtku s ciljem izlaska na burzu. U intervjuu za podcast u prosincu, Sam Altman, glavni izvršni direktor, rekao je da je ‘nula posto’ uzbuđen zbog pretvaranj tvrtke u javnu kompaniju, ali da OpenAI treba nastaviti prikupljati više novca.

Donald Trump na lansiranju rakete SpaceX
  • Donald Trump na lansiranju rakete SpaceX
  • Donald Trump na lansiranju rakete SpaceX
  • Donald Trump na lansiranju rakete SpaceX
  • Donald Trump na lansiranju rakete SpaceX
  • Donald Trump na lansiranju rakete SpaceX
    +5
Donald Trump na lansiranju rakete SpaceX Izvor: Profimedia / Autor: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

SpaceX, osnovan prije 24 godine, napravio je najkonkretnije korake prema izlasku na burzu. Tvrtka je kontaktirala investicijske bankare i najavila dioničarima svoje namjere za inicijalnu javnu ponudu. Naglasila je aspekt svog poslovanja koji se odnosi na umjetnu inteligenciju, rekavši investitorima da planira iskoristiti prihod od kotiranja na burzi za izgradnju podatkovnih centara umjetne inteligencije u svemiru. Očekuje se da će prihodi SpaceX-a u 2026. godini iznositi između 22 i 24 milijarde dolara, a ciljana vrijednost IPO-a postavljena je na 1,5 bilijuna dolara.

Javne ponude u padu od 2021. godine

Inicijalne javne ponude na američkom tržištu u padu su od 2021. godine, kada je 397 tvrtki prikupilo 142 milijarde dolara. Prošle godine, 202 tvrtke su izašle na burzu u SAD-u, prikupivši 44 milijarde dolara. Zamah je narušen neizvjesnošću oko carina i zatvaranjem vlade prošle jeseni.

tportal
Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: Davor Visnjic/PIXSELL, Freepik

Samo jedan divovski IPO 2026. godine mogao bi potaknuti druge da se odluče na taj korak. Neki manji startupovi već su poduzeli korake za kotiranje svojih dionica ove godine. Motive Technologies, platforma za upravljanje voznim parkom i sigurnost vozača temeljenu na umjetnoj inteligenciji, prošli je mjesec podnio prospekt za javnu ponudu, a Kraken, kripto mjenjačnica, podnio je povjerljivu prijavu u studenom.

Među kandidatima koji su potvrdili ili podnijeli dokumente za IPO ističu se Quantuum i Discord. Quantuum posluje u sektoru kvantnog računarstva za koji postoji širok interes ulagača, iako je upitna mogućnost šire primjene ove tehnologije. Discord je popularna komunikacijska platforma za razgovor, igru i druženje sa sjedištem u San Franciscu. Ima oko 150 milijuna aktivnih korisnika mjesečno i 19 milijuna aktivnih servera tjedno.

Razotkrivanje potencijala umjetne inteligencije

Inicijalne javne ponude dionica mogle bi okončati raspravu o balonu umjetne inteligencije, pružajući detaljan pregled poslovanja tvrtki. Baš kao što je Facebookova početna javna ponuda dionica 2012. učvrstila društvene medije kao veliko poslovanje, ove početne javne ponude dionica mogle bi uvesti umjetnu inteligenciju i svemir u mainstream i testirati njihovu održivost u ostvarivanju profita. Do sada su tvrtke dijelile samo ograničene informacije o svom rastu, sklapanju poslova i potrošnji.

Umjetna inteligencija otvara put i drugim tehnološkim startupima
Umjetna inteligencija otvara put i drugim tehnološkim startupima Izvor: Profimedia / Autor: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Više od desetljeća tehnološki startupovi odgađali su izlazak na burzu što je dulje moguće. Brojni izvori privatnog kapitala požurili su ulagati u startupove ‘jednoroga’ u Silicijskoj dolini vrijedne milijarde dolara, pružajući mladim tvrtkama alternativu izlasku na burzu. Procvat umjetne inteligencije promijenio je tu strategiju, dijelom i zato što tvrtkama treba puno više novca nego prethodnim generacijama startupova za plaćanje podatkovnih centara i računalstva u oblaku. OpenAI je prikupio više od 60 milijardi dolara financiranja, oborivši rekorde privatnog financiranja. Anthropic je prikupio najmanje 40 milijardi dolara i u pregovorima je o prikupljanju dodatnih 10 milijardi dolara.

Oni i njihovi konkurenti ušli su u fazu brzog rasta. OpenAI, koji naplaćuje pretplate za svoj chatbot ChatGPT i drugi softver, prošle je godine ostvario prihod od 13 milijardi dolara i očekuje da će ga ove godine utrostručiti. Anthropic, koji prvenstveno prodaje softver umjetne inteligencije drugim tvrtkama, prošle je godine ostvario mjesečni tempo od 8 do 10 milijardi dolara godišnjeg prihoda. No zasad nije jasno mogu li tvrtke održati ove razine rasta.

AI kompanije povećavaju i troškove nevjerojatnom brzinom. OpenAI planira za investicije izdvojiti 115 milijardi dolara između 2025. i 2029. Kako bi pokrile troškove, tvrtke su prikupile uzastopne runde financiranja po procjenama koje i dalje rastu. Korištenjem javnih tržišta omogućuje im prikupljanje ogromne količine novca odjednom.

tportal
Izvor: EPA / Autor: Filip Singer

Zaposlenici preko noći postaju milijunaši

Brzi rast tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom promijenio je i očekivanja zaposlenika startupova. Umjesto da, uz visoku dozu neizvjesnosti, čekaju desetak godina da unovče svoje dioničke opcije, mnogi stručnjaci zaposleni u startupovima koji se bave umjetnom inteligencijom, mogu doći do bogate isplate za dvije do tri godine.

Javno uvrštavanje dionica OpenAI-ja, SpaceX-a i Anthropica moglo bi stvoriti više od 16.000 milijunaša, prema procjeni koju je sastavila tvrtka Sacra, koja provodi istraživanja privatnih tržišta. Sacra je svoju procjenu temeljila na procjenama vrijednosti tvrtki, njihovim praksama s dioničkim opcijama i broju sadašnjih i bivših zaposlenika. Takav masovni dobitak samo bi ubrzao životni ciklus Silicijske doline, u kojem zaposlenici jednog uspješnog startupa koriste svoje novostečeno bogatstvo za financiranje sljedeće generacije.

