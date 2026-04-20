open AI istražuje

ChatGPT pao diljem svijeta: Tisuće korisnika prijavljuju poteškoće

M. Šu.

20.04.2026 u 17:37

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Seemanta Dutta / Alamy / Profimedia
ChatGPT je trenutačno nedostupan dijelu korisnika diljem svijeta, a iz OpenAI-ja su potvrdili da istražuju problem koji utječe na rad chatbota i alata Codex

Poteškoće su prvi put zabilježene oko 10.05 sati po istočnoameričkom vremenu (16.05 po srednjoeuropskom), kada je zabilježen nagli porast prijava na platformi Downdetector.

U trenutku pisanja zabilježeno je više od 7.600 prijava problema u Ujedinjenoj Kraljevini, dok ih je u Sjedinjenim Američkim Državama oko 1.700.

Na službenoj stranici za status sustava OpenAI navodi se da se istražuje problem zbog kojeg ‘korisnici ne mogu učitati ChatGPT i Codex’, javlja Techradar.

