ChatGPT pao diljem svijeta: Tisuće korisnika prijavljuju poteškoće

ChatGPT je trenutačno nedostupan dijelu korisnika diljem svijeta, a iz OpenAI-ja su potvrdili da istražuju problem koji utječe na rad chatbota i alata Codex
Poteškoće su prvi put zabilježene oko 10.05 sati po istočnoameričkom vremenu (16.05 po srednjoeuropskom), kada je zabilježen nagli porast prijava na platformi Downdetector.
U trenutku pisanja zabilježeno je više od 7.600 prijava problema u Ujedinjenoj Kraljevini, dok ih je u Sjedinjenim Američkim Državama oko 1.700.
Na službenoj stranici za status sustava OpenAI navodi se da se istražuje problem zbog kojeg ‘korisnici ne mogu učitati ChatGPT i Codex’, javlja Techradar.