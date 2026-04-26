Pravna bitka koja bi mogla uzdrmati AI industriju: 'Šokirat će vas ono što će izaći na vidjelo'

Jedan tvrdi da je prevaren, drugi da je riječ o ogorčenom bivšem partneru - ulog je ogroman, a suđenje bi moglo razotkriti unutarnje sukobe koji su oblikovali današnji AI bum.
Dugogodišnji sukob između Elona Muska i Sama Altmana, dvojica najmoćnijih ljudi u AI industriji, idućeg tjedna seli u sudnicu, gdje će se rasvijetliti okolnosti osnivanja i transformacije OpenAI-ja, jedne od najutjecajnijih kompanija u svijetu umjetne inteligencije.
Suđenje, koje počinje u Oaklandu u Kaliforniji, moglo bi imati dalekosežne posljedice, ne samo za OpenAI, već i za širi razvoj AI industrije.
Sukob oko temelja kompanije
Musk je tužbu podnio 2024., tvrdeći da je Altman prekršio izvorni dogovor prema kojem je OpenAI trebao ostati neprofitna organizacija usmjerena na dobrobit čovječanstva. U 'misiji' objavljenoj 2015. godine stoji da je cilj tvrtke bio razvijati umjetnu inteligenciju 'na način koji najviše koristi čovječanstvu, bez pritiska stvaranja financijske dobiti'.
Prema Musku, od te se ideje naposljetku odustalo. Tvrdi da su Altman i vodstvo kompanije reorganizirali poslovanje i pretvorili ga u model orijentiran na profit, posebno kroz partnerstva s Microsoftom i stvaranje profitnih podružnica.
Altman i OpenAI odbacuju optužbe, tvrdeći da je Musk bio upoznat s planovima restrukturiranja još 2017. godine te da je njegova tužba motivirana 'ljubomorom' i žaljenjem zbog izlaska iz kompanije.
Musk traži micanje Altmana i predsjednika kompanije Grega Brockmana te više od 134 milijarde dolara odštete, koju bi, prema njegovim tvrdnjama, trebalo vratiti neprofitnom dijelu organizacije. Slučaj dolazi u ključnom trenutku za OpenAI, koji bi se kasnije ove godine mogao naći na burzi s procijenjenom vrijednošću od oko bilijun dolara.
'Altruizam protiv pohlepe'
U tužbi Musk tvrdi da je bio 'prevaren' obećanjem da će OpenAI ostati neprofitan projekt. 'Ovo je priča o altruizmu nasuprot pohlepi’, stoji u dokumentu, u kojem Altmana optužuje za manipulaciju i obmanu. 'Perfidnost i obmana su šekspirovskih razmjera', piše u tužbi. Navodi i da je nakon što je osigurao Muskovo financiranje - oko 38 milijuna dolara - OpenAI 'promijenio narativ i počeo monetizirati tehnologiju'. S druge strane, OpenAI tvrdi da taj novac nije bio investicija, nego donacija bez vlasničkih prava.
Podsjetimo, OpenAI su 2015. osnovali Musk, Altman i Greg Brockman, uz niz drugih tehnoloških poduzetnika i istraživača. Već tada je postojala svijest o važnosti kontrole razvoja umjetne inteligencije. Altman je u jednom od ranih mailova Musku napisao: 'Ako se AI ionako razvija, bilo bi dobro da to ne bude isključivo u rukama Googlea.'
No odnos se pogoršao već 2017., kada je Musk pokušao preuzeti veću kontrolu nad kompanijom. Nakon što mu to nije uspjelo, napustio je upravni odbor 2018. i prestao financirati projekt. Nekoliko godina nakon njegova odlaska OpenAI je lansirao ChatGPT, privukao desetke milijardi dolara ulaganja i postao jedna od najvrjednijih privatnih tehnoloških kompanija na svijetu.
Suđenje koje bi moglo razotkriti sve
Suđenje će trajati dva do tri tjedna, a porota će razmatrati optužbe o kršenju ugovora i nezakonitom bogaćenju. Na sudu bi se mogli pojaviti ključni akteri Silicijske doline, uključujući Muska, Altmana i izvršnog direktora Microsofta Satyje Nadelle.
Sudski spisi već sada otkrivaju niz internih poruka, e-mailova i bilješki koji ukazuju na duboke osobne i poslovne sukobe. Rivalstvo Muska i Altmana traje godinama, uglavnom javno. Musk je OpenAI nazivao 'woke' projektom i optuživao ga da 'uči AI lagati', dok je Altman Muska nazvao 'kretenom'.
Na društvenim mrežama razmjenjivali su uvrede - Musk je Altmana nazivao 'prevarantom', a Altman mu uzvraćao ironijom i provokacijama. Obje strane već su najavile oštru pravnu borbu. Musk zastupa odvjetnik Marc Toberoff, poznat po agresivnom pristupu, dok OpenAI brani elitni odvjetnički ured Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, piše Guardian.
Očekuje se da će suđenje biti jednako pravni proces koliko i javni spektakl, s nizom potencijalno kompromitirajućih detalja. Musk je to i sam najavio početkom godine: 'Jedva čekam početak suđenja. Ono što će izaći na vidjelo šokirat će vas.'