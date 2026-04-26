Pravna bitka koja bi mogla uzdrmati AI industriju: 'Šokirat će vas ono što će izaći na vidjelo'

Jedan tvrdi da je prevaren, drugi da je riječ o ogorčenom bivšem partneru - ulog je ogroman, a suđenje bi moglo razotkriti unutarnje sukobe koji su oblikovali današnji AI bum. Podsjetimo, OpenAI su 2015. osnovali Musk, Altman i Greg Brockman

Dugogodišnji sukob između Elona Muska i Sama Altmana, dvojica najmoćnijih ljudi u AI industriji, idućeg tjedna seli u sudnicu, gdje će se rasvijetliti okolnosti osnivanja i transformacije OpenAI-ja, jedne od najutjecajnijih kompanija u svijetu umjetne inteligencije. Suđenje, koje počinje u Oaklandu u Kaliforniji, moglo bi imati dalekosežne posljedice, ne samo za OpenAI, već i za širi razvoj AI industrije.

Sukob oko temelja kompanije Musk je tužbu podnio 2024., tvrdeći da je Altman prekršio izvorni dogovor prema kojem je OpenAI trebao ostati neprofitna organizacija usmjerena na dobrobit čovječanstva. U 'misiji' objavljenoj 2015. godine stoji da je cilj tvrtke bio razvijati umjetnu inteligenciju 'na način koji najviše koristi čovječanstvu, bez pritiska stvaranja financijske dobiti'. Prema Musku, od te se ideje naposljetku odustalo. Tvrdi da su Altman i vodstvo kompanije reorganizirali poslovanje i pretvorili ga u model orijentiran na profit, posebno kroz partnerstva s Microsoftom i stvaranje profitnih podružnica. Altman i OpenAI odbacuju optužbe, tvrdeći da je Musk bio upoznat s planovima restrukturiranja još 2017. godine te da je njegova tužba motivirana 'ljubomorom' i žaljenjem zbog izlaska iz kompanije. Musk traži micanje Altmana i predsjednika kompanije Grega Brockmana te više od 134 milijarde dolara odštete, koju bi, prema njegovim tvrdnjama, trebalo vratiti neprofitnom dijelu organizacije. Slučaj dolazi u ključnom trenutku za OpenAI, koji bi se kasnije ove godine mogao naći na burzi s procijenjenom vrijednošću od oko bilijun dolara.