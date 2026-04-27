OpenAI ažurirao svoje AI principe: Što se promijenilo u 6 godina?

OpenAI nakon šest godina ažurirao je svoje principe razvoja AGI i, čini se, kako se puno toga promijenilo.

Umjetna inteligencija razvija se tolikom brzinom da je ponekad teško pratiti što se točno događa. Kako bi ipak vodili računa o tome kako se AI razvija, jedna od najpoznatijih tvrtki, OpenAI, 2018. godine objavio je svoje principe za razvoj 'modela na granici'. Sada su objavili ažuriranu verziju tih principa i čini se kako su se stvari u posljednjih šest godina uvelike promijenile.

Tri ključne stvari koje odmah upadaju u oko su: manji fokus na opću umjetnu inteligenciju - naglasak je sada stavljen na postupni razvoj različitih razina umjetne inteligencije

- okretanje prema konkurenciji - više nije naglasak na suradnji, već na isticanju vlastite snage i otpornosti na tržištu - neodređenost

- umjesto čvrstih obećanja, kakva smo vidjeli 2018., u novim principima dane su općenitije smjernice i više se govori o ulozi društva i politike u odlučivanju o razvoju umjetne inteligencije. U blogu koji potpisuje izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, ističe kako AI ima potencijal značajno poboljšati mnoge aspekte društva - dati ljudima više mogućnosti i slobode djelovanja.

AI će biti veći od parnih strojeva ili struje 'Ono što će ljudi moći učiniti s umjetnom inteligencijom bit će znatno veće od onoga što vi ljudi mogli učiniti s parnim strojevima ili strujom', ističe na samom početku Altman. 'Moć u budućnosti može imati mala skupina tvrtki koje koriste i kontroliraju superinteligenciju ili je mogu imati ljudi na decentraliziran način. Vjerujemo da je ovo drugo puno bolje, a naš je cilj staviti istinski opću umjetnu inteligenciju u ruke što većeg broja ljudi. Kao i sadašnjost, budućnost neće biti ni sasvim loša ni sasvim dobra, ali odluke koje donosimo sada mogu pomoći u maksimiziranju dobra', dodaje Altman. Nastavlja kako je misija OpenAI osigurati da 'opća umjetna inteligencija koristi cijelom čovječanstvu', a to namjeravaju napraviti upravo prema načelima koja su naveli. Prije svega, naglasak stavljaju na demokratizaciju ističući kako će se 'oduprijeti potencijalu ove tehnologije da uvrsti moć u rukama nekolicine'. Osim toga, radit će na osnaživanju jer vjeruju da 'umjetna inteligencija može osnažiti svakoga da ostvari svoje ciljeve, nauči više, bude sretniji i ispunjeniji te slijedi svoje snove'. 'Želimo dati našim korisnicima autonomiju koja im je potrebna i dopustiti im koliko god je razumno moguće', dodaje Altman.

Treba graditi infrastrukturu umjetne inteligencije Zanimljivo, kao jedan od principa je istaknut i 'univerzalni prosperitet' jer vjeruju 'da će ljudi pronaći nove načine za stvaranje vrijednosti i masovno poboljšati kvalitetu života za sve, posebno s otkrićima novih znanosti'. No, ističe, da bi se to ostvarilo, vlade trebaju razmotriti nove ekonomske modele i potrebno je izgraditi ogromnu infrastrukturu umjetne inteligencije te razviti nove tehnologije. 'Mnoge stvari koje radimo, a koje izgledaju čudno (kupnja ogromnih količina računalne opreme dok su nam prihodi relativno mali, vertikalna integracija radi smanjenja troškova i lakšeg korištenja tehnologije, poticanje izgradnje podatkovnih centara diljem svijeta i još mnogo toga) potaknute su našim temeljnim uvjerenjem u budućnost univerzalnog prosperiteta', pojasnio je Altman. Još jedan važan princip je otpornost jer, ističe Altman, umjetna inteligencija dovest će do novih rizika. 'Nijedan laboratorij za umjetnu inteligenciju ne može sam osigurati dobru budućnost', naglašava i dodaje kako je ovaj princip zapravo proširenje njihove dugoročne strategije iterativne implementacije. 'Vjerujemo da se društvo treba suočiti sa svakom sljedećom razinom sposobnosti umjetne inteligencije, razumjeti je, integrirati i zajedno pronaći najbolji put naprijed. To se ne može učiniti u vakuumu; društvo i tehnologija se razvijaju zajedno, a to zahtijeva vrijeme', ističe Altman. Pojasnio je kako očekuju da će biti razdoblja kad će morati surađivati s vladama, međunarodnim agencijama i drugim AGI, kako bi osigurali rješavanje problema usklađenosti, sigurnosti ili društva.