prelaze na bluesky

Njemačke parlamentarne stranke okreću leđa Muskovoj društvenoj mreži

M.Či./Hina

04.05.2026 u 15:01

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: FRANCIS CHUNG /EPA
Njemačke parlamentarne stranke Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD), Zeleni i stranka Ljevica odlučile su zajednički prekinuti svoje aktivnosti na mreži X (nekada Twitter), priopćeno je u ponedjeljak u Berlinu

'X je posljednjih godina pao u kaos. Zato smo se preko stranačkih granica odlučili više ne puniti sadržaje na platformi X', priopćeno je preko zajedničkog hashtaga 'Mi napuštamo X'.

Deaktiviranje kanala se odnosi kako na službene kanale samih stranaka i njezinih pokrajinskih i lokalnih podružnica tako i na kanale vodećih članova stranaka.

'Političke debate žive od razmjena koje dopiru do ljudi i tako ih informiraju. X sve više i više podržava dezinformacije', stoji u obrazloženju parlamentarnih stranaka koje stoje lijevo od političkog centra.

Sve tri stranke i svojim pristašama i članovima preporučaju povlačenje s platforme X. Za rasprave u budućnosti, kako je priopćeno, stranke pojačano žele koristiti platforme poput Bluesky.

Ova odluka se povezuje s promjenom politike platforme X koju je u listopadu 2022. preuzeo milijarder i politički aktivist Elon Musk koji aktivno podržava politiku Donalda Trumpa.

