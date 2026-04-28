Počela pravna AI bitka: 'Oteo je dobrotvornu organizaciju'

I.H./Hina

28.04.2026 u 19:45

Sam Altman i Elon Musk Izvor: Profimedia / Autor: Ahmed Fesal Bayaa / Zuma Press / Profimedia
Odvjetnik Elona Muska je u utorak na početku suđenja protiv OpenAI-a rekao da su okrivljenici potkopali njegovu viziju da se umjetna inteligencija koristi za dobrobit društva i da ih samo zanima vlastito bogaćenje

"Optuženi u ovom slučaju su oteli dobrotvornu organizaciju, a mi tražimo od vas da za to odgovaraju", kazao je Muskov odvjetnik Steven Molo porotnicima u uvodnoj riječi na saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji.

Musk tuži OpenAI te njegove čelnike Sama Altmana i Grega Brockmana, tvrdeći da su izdali njega i javnost napuštanjem prvotne misije tvrtke koja je stvorila ChatGPT da bude kontrolor umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva i da su pretvorili neprofitnu organizaciju u privatnu kompaniju usmjerenu na profit. Odvjetnik koji zastupa optužene će uvodnu riječ izijeti kasnije u utorak.

Musk, Altman i Brockman su prisustvovali suđenju. Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, traži 150 milijardi dolara odštete od OpenAI-a i Microsofta, jednog od njegovih najvećih ulagača, pri čemu bi sredstva otišla humanitarnom krilu OpenAI-a.

Također, želi da OpenAI ponovo postane neprofitna organizacija, a da se Altmana i Brockmana ukloni s njihovih položaja.

Musk i Altman su zajednički osnovali OpenAI 2015. s ciljem razvoja umjetne inteligencije koja bi pomogla čovječanstvu i konkurirala suparnicima poput Googlea. "Razvio je strategiju. Naučio ih je sve što znaju o izgradnji biznisa", rekao je Molo. "Bez Elona Muska, ne bi bilo OpenAI-a", dodao je.

Megaprojekt od 50 milijardi eura u Topuskom: Što su zapravo AI podatkovni centri i zašto gutaju toliko energije?
Nova značajka u testiranju: Moći ćemo razgovarati s YouTubeom?
Kinezi se predomislili: Meta Platforms ne smije kupiti startup Manus

