Američki razarač koji je presreo iranski projektil uplovio u Dubrovnik. Oglasio se Milanović

''Bez odluke Hrvatskog sabora ne bih puštao u Hrvatsku strane ratne brodove, posebno ne one koji dolaze iz područja operacija i aktivnih vojnih djelovanja'', rekao je Milanović komentirajući jutrošnji ulazak američkog ratnog razarača u dubrovački akvatorij.

''To su brodovi koji dolaze iz ratnih operacija koje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, operacija s kojima Hrvatska nema ništa. I dolaze tri dana nakon što je američki ministar rekao da smo mi na dometu iranskih raketa“, dodao je predsjednik.

USS Oscar Austin nedavno je sudjelovao u borbenim aktivnostima tijekom eskalacije napetosti na Bliskom istoku. Sredinom ožujka sudjelovao je u presretanju iranskog projektila srednjeg dometa koji je bio usmjeren prema NATO-ovoj zračnoj bazi u Turskoj.