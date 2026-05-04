Američki razarač koji je presreo iranski projektil uplovio u Dubrovnik. Oglasio se Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je kazao da bi Hrvatski sabor trebao odobriti ulazak ratnih brodova u hrvatske luke, posebice ako se radi o brodovima koji dolaze iz ratnih operacija.
''Bez odluke Hrvatskog sabora ne bih puštao u Hrvatsku strane ratne brodove, posebno ne one koji dolaze iz područja operacija i aktivnih vojnih djelovanja'', rekao je Milanović komentirajući jutrošnji ulazak američkog ratnog razarača u dubrovački akvatorij.
''To su brodovi koji dolaze iz ratnih operacija koje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, operacija s kojima Hrvatska nema ništa. I dolaze tri dana nakon što je američki ministar rekao da smo mi na dometu iranskih raketa“, dodao je predsjednik.
USS Oscar Austin nedavno je sudjelovao u borbenim aktivnostima tijekom eskalacije napetosti na Bliskom istoku. Sredinom ožujka sudjelovao je u presretanju iranskog projektila srednjeg dometa koji je bio usmjeren prema NATO-ovoj zračnoj bazi u Turskoj.
Američki ratni brod opisao je kao ''veliku vojarnu u školjci broda'' te podsjetio da svaki ulazak stranih vojnika u Hrvatsku, po Ustavu, podliježe odluci Sabora.
''U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika. I to tek na prijedlog Vlade. Znači, sva tri najviša tijela su uvezana i intencija je zajednička odgovornost. Ja se ne guram u taj lanac zapovijedanja'', kazao je predsjednik.
Pomorski zakonik
Ulazak stranih brodova u hrvatske luke zadnjih 20 godina regulira Pomorski zakonik, kojeg Milanović smatra protuustavnim. Dodao je da bi se Hrvatski sabor kao ''vrhovno predstavničko tijelo svih hrvatskih građana'' trebao zainteresirati za svoju nadležnost.
''Ulazi nam par tisuća vojnika u hrvatsku luku, u unutarnje more. Koja je razlika između toga i situacije iz članka 7. hrvatskog Ustava koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Imamo potpuno neustavan zakon'', poručio je Milanović.